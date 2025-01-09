"Важко підтримувати іскру": Альба з чоловіком планують розійтися після 16 років шлюбу

43-річна американська акторка Джессіка Альба планує розлучитися зі своїм чоловіком Кешем Ворреном після 16 років шлюбу.

За інформацією джерела, між Джессікою та Кешем немає "ворожих драм", хоча вони, ймовірно, завершують свій шлюб.

Про це повідомляє People.

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Представники Альби поки що не прокоментували ситуацію. Джерело зауважило, що 43-річна Альба та 45-річний Воррен залишаються "друзями і зосереджені на дітях".

"Незалежно від того, що зараз відбувається, схоже, вони залишаться близькими. Якщо вони й подають на розлучення, то це не через якусь ворожнечу чи драму. Вони досі виглядають щасливими разом. Джессіка протягом років казала, що важко підтримувати іскру у стосунках," - повідомив інсайдер.

Сімейне фото Альби з чоловіком і дітьми

Нагадаємо, зірка фільму Trigger Warning та Воррен вперше зустрілися у 2004-му році. Пара зіграла весілля у 2008-му році у Беверлі Хіллс.

Подружжя виховує трьох дітей: 16-річну доньку Онор і 13-річну Гейвен, а також 7-річного син Гейса.