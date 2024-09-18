"Це радше мука, аніж краса": Доротюк зізналася, чому у 25 зменшила груди, та показалася після ринопластики. Фото

Доротюк зізналася, що кілька тижнів тому зробила операцію на носі, а в 25 – зменшила груди фото з Instagram Аліни Доротюк

Блогерка та інтерв’юєрка Аліна Доротюк зробила неочікуване зізнання. Виявляється, у 25-річному віці вона наважилася на операцію зі зменшення бюсту.

Про це Аліна згадала у одному з випусків YouTube-шоу на своєму каналі, а згодом детальніше розповіла в Instagram.

"Багато жінок мріють про пишні красиві перси. Але, коли ти важиш 60 кг при зрості 174 см, з яких майже 10 важать твої груди, – це радше мука, аніж краса й насолода. І навіть, якщо ти худнеш і важиш вже 55, груди всеодно не втрачають своєї пишності й відповідно – ваги. Як наслідок, в першу чергу, це проблеми зі спиною. Спина дає на голову. А сильні мігрені стають твоїми "ліпшими друзями". І замість того, щоб насолоджуватися красивим бюстом, ти мрієш про єдине: якомога швидше його позбутися", – розповіла Доротюк у дописі.

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Це Аліна до зменшення грудей скрін з YouTube

"Я вже не кажу, що понад 11 років тому у пошуках білизни я могла обʼїхати весь Київ і витратити на один бюстгальтер три своїх стипендії в університеті. Про лямки, які вʼїдалися у худі плечі - я мовчу. Як і про постійне оніміння пальців рук… Щоб ви розуміли, груди в мене стрімко виросли після 20-ти років. А вже у 25, коли я зібрала перші у житті чималі на той момент для мене заощадження, я лягла під ніж пластичного хірурга. І ні разу не пошкодувала", – сказала вона, додаючи що все ж період реабілітації був дуже важкий.

Також у відео Аліна зізналася, що нещодавно зробила ринопластику.

"Хочу пояснити, що пройшло 2 тижні після операції… Що мене здивувало, що ту пластику, яку робили 5 років тому, це коли були синці, кров’яні плями під очима, у мене цього всього взагалі не було… В мене був запит максимально натурально. Мені здається, нам це вдалося. Я задоволена результатом", – сказала вона.

Аліна показалася до та після ринопластики скрін з відео

Інтерв'юєрка показала результат через 2 тижні після операції скрін з відео

Нагадаємо, серед зірок найчастіше зустрічаються операції зі збільшення грудей. Проте є і зворотні випадки. Наприклад, колишня боксера Володимира Кличка, американська актриса Хейден Пенетьєр у березні 2023-го розповіла, що зменшила груди.