"Ніколи не забуду": Хамайко розповіла про знайомство з Оністратом, початок їхнього роману та розлучення з першим чоловіком

Валентина та Андрій жили у цивільному шлюбі понад 18 років. Пара виховує 4 спільних дітей і лише у липні цього року закохані одружилися фото з instagram Валентини Хамайко

Телеведуча Валентина Хамайко, яка нещодавно побралася із коханим, банкіром та військовим Андрієм Оністратом після 18 років спільного життя, не часто говорить про стосунки публічно.

Однак в інтерв’ю Аліні Доротюк ведуча привідкрила завісу особистого. Зокрема, вона розповіла про знайомство із нині вже благовірним.

"Це дуже складна історія. Її не можна просто так взяти і розказати. Бо навіть у мене, коли ми починали жити разом, відкривались якісь моменти. Ну наприклад, я дізналася, що Андрій вперше мене побачив на конкурсі "Чорна перлина". Я отримувала нагороду "Модель року". Він мене побачив там, коли я виголошувала промову зі сцени. Вона була українською. І він на це звернув увагу. Це було його перше знайомство.

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Моє перше знайомство було тоді, коли мене моя знайома запросила на обід. Вона сказала: "Ой, та йдемо вип’ємо чай. Там буде мій знайомий". І це було спонтанно. Згодом виявилося, що це було не спонтанно, бо йому хотілося придивитися і зрозуміти, хто це… Тому для мене Андрій – це людина, з якою я познайомилася на цьому обіді. І людина, з якою мені було цікаво спілкуватися", – пригадала Валентина.

фото з Instagram Валентини Хамайко

"Після цього трапилася певна черга подій, які були наповнені виром емоцій. Наприклад, я ніколи не забуду, як я йшла до лікаря… і тут зупиняється машина, звідти вибігає Андрій і каже: "Ой, як добре, що я тебе зустрів. Ти куди йдеш?". Я відповіла, що до лікаря у травматологію. І він відповів: "Прекрасно. Тут у мене буде одна процедура. Я дуже боюсь уколів. Ти мені треба". Я пам’ятаю, він мене цими емоціями якось так закрутив, що я не зрозуміла, як опинилася в кабінеті лікаря, якому він сказав: "Ця дівчина, мені треба, щоб вона мене за руку тримала"...

І от такі спонтанні зустрічі, вони траплялися регулярно впродовж десь пів року. І потім я почала помічати якісь прояви уваги до себе… І ось так плавно зав’язувалися. Але я потім призупинила ці стосунки. Бо я знала, що в Андрія є маленька дитина на той момент. І я не розуміла, яку я роль відіграю у всій цій історії. І ми на тому етапі припинили спілкуватися. На три роки. Ну, а вже наступний етап, коли ми почали жити разом, це вже трапилося у 2006-му році", – сказала вона.

фото з Instagram Валентини Хамайко

Зі слів Хамайко, її почуття почали зав’язуватися тоді, коли їхнє спілкування з Андрієм стало частішим.

"На моменті, коли він почав проявляти увагу, я спіймала себе на думці, що мені цікаво з ним. Але я не розумію свої почуття. І коли в мене нема відповіді, я завжди виставляю стіну. Мені треба взяти паузу, отримати відповідь на запитання. Спершу розібратися в собі для того, щоб прийняти рішення. Я часто рішення можу приймати довго, співставляючи різні моменти і деталі. Але потім можу, знаєш, як відрубати канат, і далі відходу немає.

І тоді це була історія, коли я не розуміла, ні свої почуття, ні до чого це може призвести. І найважче було для мене те, що я не могла отримати цю відповідь від Андрія. Хоч і ставила йому таке питання. Я часто ставлю питання в лоба і я не завжди можу отримати відповідь. Він може замовчувати, може приховувати. Але, зважаючи, що скоро буде 20 років, як ми разом, то зараз я можу зупинити і сказати: "для мене важливо отримати відповідь, давай зараз поговоримо"", – додала вона.

"Для мене важливо отримати відповідь, давай зараз поговоримо" фото з instagram Валентини Хамайко

За ці три роки, які пара не спілкувалося ведуча встигла вийти заміж. Однак шлюб тривав недовго. Після розлучення вони з Андрієм знову поновили зв'язок.

"Перший крок був взаємним. Бо у стосунках (попердньому шлюбі - ред.) я теж думала, порівнювала. Типу: "Все класно, але мені не вистачає емоцій. А ось тут класно, але треба рішучості". І я в якийсь момент зловила себе на думці, що мені не подобається, що у стосунках кожен день починає бути схожим на інший. Коли все переходить у режим "Дня бабака".

Оця монотонність і рутинність, вона мене починає руйнувати із середини… І коли я зловила цю рутинність, я поставила собі питання: "Чи так я хочу прожити далі все своє життя?". І відповіла, що ні. І почала говорити з іншою людиною (першим чоловіком - ред.) про те, що я помилилася. І типу, давай розставимо всі крапки. Казала: "Вибач, я зробила тобі боляче. Давай розійдемося"", – пригадала вона.

Валентина пригадала перший шлюб фото з Instagram Валентини Хамайко

Щодо першого чоловіка Хамайко пригадує, що її підкорило уважне ставлення до себе.

"Я такого ставлення не відчувала, наприклад, від тата. А мені хотілося, такої уваги. І в якийсь момент я сказала собі щось на кшталт: "Чого ти викаблучуєшся? Перед тобою прекрасний, турботливий, перспективний чоловік. Ти напевно заплуталася. Прийди до тями. Він робить тобі пропозицію з абсолютно щирими почуттями". І в мене до нього було багато таких позитивних емоцій і поваги. Але мені не вистачало драйву. І десь тільки через пів року я зрозуміла, що помилилася. І зрозуміла, що було б чесно цю людину відпустити, бо я не зроблю його щасливим. Я для себе внутрішньо прийняла рішення, що я готова далі присвячувати час своєму розвитку і не обов’язково при цьому бути у шлюбі… І це рішення я також приймала довго", – підсумувала вона.

Нагадаємо, у стосунках з чинним чоловіком Валентина народила 4 дітей.