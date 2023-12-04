"Коханому не подобається": Гросу розказала, які зміни її зовнішності викликали сварку з бойфрендом

28-річна співачка Аліна Гросу розповіла про сварку з новим бойфрендом.

Як пояснила виконавиця для своєї аудиторії, проблемою стали її втрачені кіло.

"Прийшла з навчання, засумувала і лягла на 20 хвилин, поки є час. Чого засумувала? Бо два чи три місяці тому я купувала костюм для кліпу "Батьки". Відтоді я його не міряла, сьогодні я його вперше одягнула. Як встати, він сидить на мені, як мішок, а точніше висить. Я не знаю, що мені робити…", - розказала вона.

Всім би проблеми Аліни...

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Гросу зізналася, що різкі зміни ваги не подобаються її бойфренду.

"Коханому не подобається, коли я худну. Так чому ж я засумувала? Бо коханий зі мною посварився. І не тому, що треба весь гардероб міняти, а тому, що йому не подобається, що там лише кістки є. Хоча там не лише кістки є, це точно! У мене все залишилося на своїх місцях", - зазначила артистка.

Цікаво, таким чином коханий Гросу піклується про неї чи про себе? скріншот зі сторі

Нагадаємо, у жовтні минулого року Гросу перенесла операцію, і згодом опинилася на реабілітації в шпиталі, де втратила більше 5 кг.