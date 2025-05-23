"Вона для мене нуль": Алієв про співмешканство з ексдружиною, як не дозволяє сину пиячити та нові стосунки

Колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв, який нині служить в ЗСУ, дав відверте інтерв'ю, в якому заговорив про проблеми з алкоголем у дитинстві, спільне життя з колишньою дружиною і про нові стосунки.

У програмі "Слава+" футболіст згадав, що вперше почав вживати спиртне у 8 років. Тоді старші друзі запропонували йому купити горілку та навчили пити:

"Я жив на вулиці. Я був сам, завжди був з хлопцями. Не було телефонів… Курити я теж почав десь у 8-9 років, але не довго, може пів року. Я ховав, бо батько перевіряв".

Як відомо, у чоловіка є двоє дітей від екскоханої: 16-річна Аліна та 14-річний Артем Кадр з відео

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40-річний спортсмен додав, що не дозволить своєму сину Артему йти таким же шляхом:

"Відіб'ю руки і губи. Я курю, щоб розслабитися, а йому від чого розслаблятися… Коли він був маленький я пропонував йому спробувати трохи пива, ну це ж корисно. Якщо він прийде п'яним для мене це взагалі, він сяде надовго на домашній арешт. Я йому завжди кажу: не повторюй за мною. Я завжди кажу за себе… Хочу, щоб коли він виріс, у нас були стосунки не батька і сина, а дружні".

Алієв згадав, як кодувався від алкоголізму:

"Вшивали мені вузол. На три роки я робив, потім чотири роки не пив. Тоді я став кращим футболістом… Після "Динамо" я зустрічався з дівчиною…. і для неї закодувався. Зараз я не закодований. Можу випити інколи. Люблю пиво".

З Тетяною він був в офіційному шлюбі з 2007 до 2016 року

Олександр також розповів про свій шлюб з Тетяною, який вважає нещасливим. Він зізнався, що після декількох років хороших взаємин почалися зради з його боку. Також у пари були сварки на публіці:

"Три роки я взагалі (не зраджував). Так, я грав в казино, але не пиячив, вона це знала. Коли мене не було вдома, вона постійно казала: ти в клубі з жінками. Я втомився це чути, тому зробив це правдою… Вона в ресторані могла випити і почати ображати, візьме і вдарить… Ти перед усіма людьми ніби гусак. Не вона мені заробляла мою репутацію, її знали як дружину.

Яке вона має право так поводитися на публіці… Просто зажралась, я багата давав, багато купував, щоб моя жінка виглядала краще. Коли ти кудись приходиш, то твоя дівчина – це твоє обличчя. У неї було все, але я ж не якийсь терпіла".

Алієв розповів, що його ексдружина "забагато в нього забрала", а через її дії почала падати і його популярність. Нині вона мешкає в його квартирі в іншій кімнаті, бо діти попросили жити разом із мамою. Спортсмен додав, що зараз не витрачає на неї гроші.

Для Алієва пріоритетом є добробут його сина і дочки, а з Тетяною він майже не бачиться вдома

"Я їй нічого давати не буду… У нас чотири кімнати у квартирі, але зі своєю коханою ми не живемо разом. Гроші їй (Тетяні) не даю, краще на дітей потрачу. Я дітям завжди купляю продукти, вона, напевно, їсть те, що готує їм. Я їй кажу, знайди собі когось та йди до нього жити. Вона мені не цікава, вона для мене нуль. Вона дивиться за школою і так далі. Я її не помічаю", — пояснив він.

Футболіст заговорив про свою нову кохану Людмилу. За його словами, він не робить для неї люксових подарунків, а його життя і ставлення до стосунків змінилося:

"Я цю дівчину дуже давно знаю, вона мені дуже подобається. Я ціную її як маму. Вона за своїх дітей дуже турбується. Я завжди хотів біля себе таку дружину. Як би у мене була така дружина, я б з дому ніколи б не йшов. Я її дуже ціную і люблю. Вона хороша людина".

Футболіст додав, що має українське громадянство з 2001-го, але до цього у нього був російський паспорт, яким зараз не користується

Якось колишня дружина Олександра звинуватила його в тому, що він побив її та їхнього сина. Під час своєї спортивної кар'єри Алієв не раз втрапляв у скандали.