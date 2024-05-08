Україна пройшла до фіналу "Євробачення"-2024: результати першого півфіналу

7-го травня у шведському місті Мальме стартував пісенний конкурс Євробачення-2024. У результаті першого півфіналу alyona alyona і Jerry Heil пройшли далі і вже 11-го травня позмагаються за перемогу.

Разом із Україною у суперфіналі опинилися: Сербія, Португалія, Словенія, Кіпр, Фінляндія, Хорватія, Ірландія, Люксембург та Литва.

Десятка країн з першого півфіналу, які змагатимуться за перемогу фото з Instagram Eurovision

Відкривали перший концертний вечір запальним виступом трьох учасників попередніх років Євробачення – співачки Еліни Фурейри з Кіпру, артистки Chanel з Іспанії та співака Еріка Сааде зі Швеції.

Також ведучі подякували Україні та Великій Британії за минулорічний конкурс, який через повномасштабну війну провели у Ліверпулі.

У перерві між конкурсними виступами учасників глядачі побачили номери двох країн-засновниць Німеччини й Великої Британії, а також самої Швеції. Вони, як відомо, не змагалися за участь, а за правилами конкурсу, відразу вийшли до фіналу.

Першою серед конкурсантів на сцену вийшла представниця Кіпру Silia Kapris. Артистка увірвалася з динамічною композицією Lair. Свій вокал красуня доповнила хореографією у компанії балету з чотирьох хлопаків.

Наступною поборотися за місце у фіналі вийшла співачка TEYA DORA із Сербії. Ліричну пісню Ramonda, що написана повністю сербською мовою, виконавиця представила соло без супроводу танцівників чи беквокалу на сцені.

Трійку перших конкурсантів закрив представник Литви Silvester Belt. Танцювальний біт у поєднанні з ритмічним текстом литовською та спецефектами допомогли артисту створити клубну атмосферу прямісінько на сцені.

Далі глядачі оцінили виступ Ірландії. Пісня Doomsday Blue у виконанні Bambie Thug поєднала у собі ліричний приспів і психоделічні-хорор-треш куплети. Про такі виступи часто кажуть "краще один раз побачити, ніж сто разів прочитати".

Під номером 5 виступала Україна. Попри конфуз під час фінальної репетиції, наші діви, alyona alyona і Jerry Heil, відмінно презентували конкурсну пісню Maria & Teresa, зірвали шквал овацій у залі та впевнено пройшли далі.

Наступною за вихід у фінал змагалася Польща. Співачка Luna, презентуючи запальну пісню The Tower, розіграла на сцені справжнісіньку шахову партію.

Під номером 7 аудиторія оцінила виступ Хорватії. Співак Марко Пурішич, відомий під псевдонімом Baby Lasanga, на якого, до речі, роблять ставку букмекери, дав жару на сцені із піснею Rim Tim Tagi Dim. Яскравий номер і запальні танці точно повеселили глядачів.

Наступною на сцену вийшла представниця Ісландії. Позитивний вайб пісні Scared of Heights представила співачка Hera Bjork. Багато світла, гарний вокал та запальний ритм не залишили байдужими глядачів у залі.

Дев’ятою змагалася за місце у фіналі Словенія. Композицію Veronika національною мовою заспівала виконавиця Raiven. Потужні ритми поєдналися із сильним голосом співачки та ефектною постановкою.

Десятку закрила Фінляндія. Харизматичний та іронічний виконавець Windows95man представив пісню No Rules! Англомовна композиція так само, як і театральна постановка номера дають зрозуміти, головна мета виступу – посмішка глядачів.

Наступною на сцену вийшла представниця Молдови. Співачка Natalia Barbu не лише яскраво заспівала конкурсну композицію In The Middle, але й зіграла на скрипці лейтмотив пісні.

Під номером 12 на сцену вийшли представники Азербайджану Fahree feat. Ilkin Dovlatov. Проникливою піснею під назвою Ozunla Apar, яку хлопці заспівали рідною мовою, їм вдалось занурити глядачів у колорит своєї культури.

Наступною за вихід у фінал змагалася Австралія. Дует Electric Fields із надзвичайно харизматичними музикантами у складі представили пісню One Milkai (One Blood). Танцювальний вайб і яскравий номер підкорили серця глядачів та зірвали оплески в залі.

Передостаннім на сцені з’явилася Португалія. Артистка iolanda ніжно і водночас потужно заспівала національною мовою конкурсну композицію Grito.

Закрив конкурсний вечір Люксембург. Співачка TALI представила двомовний трек Fighter. Грайлива і танцювальна пісня поставила яскраву крапку у першому півфіналі.

Нагадаємо, за два дні відбудеться другий півфінал конкурсу. Переможців визначатимуть 11-го травня.

Детальніше про правила голосування, які цього року змінили, читайте у попередньому матеріалі.