Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

13-травня у Ліверпулі відбувся фінал Євробачення-2023. Конкурс від імені торішнього переможця, України приймала в себе Велика Британія.

Почесна відзнака у вигляді кришталевого мікрофона дісталася Швеції.

Співачка Loreen, переможниця Євробачення-2012, цього року виступила з піснею "Tattoo", здобувши другу перемогу для себе і сьому - для Швеції.

Швеція перемогла, Україна посіла шосте місце

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО ВИСТУПУ КРАЇНИ-ПЕРЕМОЖЦЯ:

Розпочалося шоу із вибухового виступу гурту Kalush Orchestra з хітом "Stefania", а родзинкою відео стала камео-поява принцеси Уельської Кейт Міддлтон.

Ведучі: Аліша Діксон, Юлія Саніна, Ханна Веддінгем та Грем Нортон фото afp з сайту getty images

Україну цього року представив дует TVORCHI фото afp з сайту getty images

Поміж представленням фіналістів яскраві моменти зі своїх виступів на Євробаченні повторили Go_A, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка та Джамала, яка зі сцени вигукнула "Слава Україні! Героям слава!". Руслана ж з'явилася в одному з колективних номерів під час підрахунку балів, по відео, на тлі київських Золотих воріт.

Вєрка з мамою ще й підзарядили наших хлопців позитивом за лаштунками.

фото з instagram tvorchi

Ось як цього року проголосувало українське журі. А Україна отримала 12-ку від Чехії

Як відомо, в фіналі за перемогу боролися 26 учасників: країни, яки пройшли далі за результатами двох півфіналів, "Велика п'ятірка" - Франція, Іспанія, Італія, Німеччина та Велика Британія - і Україна, завдяки перемозі Kalush Orchestra в 2022-му.

TVORCHI виступили під номером 19 із піснею "Heart of Steal". Україна отримала 54 бали від журі та 189 від глядачів.

Представниця Франції на Євробаченні-2023, La Zarra народилася і виросла в канадському Монреалі, але має марокканське коріння. Стиль музикантки-самоучки порівнюють із Одрі Хепберн та Мерилін Монро, якщо до цього додати добрячу порцію відчуття трагічності Едіт Піаф, а потім трішки присмачити постмодернізмом Lada Gaga.

Коли артистку попросили одним реченням пояснити, про що її пісня, "Évidemment" то Ла Зарра сказала так: "Це любов. Любов до себе, сила. Вибратися з ілюзії, повернутися до реального життя"

Представниця Іспанії Палома Бланка на конкурсі представила фламенко-колисанку "Eaea", "історію любові, яка сягає далі, ніж смерть" - це триб'ют її бабусі Кармен.

Італієць Марко Менгоні - не новачок на Євробаченні, він уже штурмував пісенний конкурс у 2013-му та посів тоді сьоме місце. Його цьогорічна пісня, "Due vite", зі слів артиста, є його власною "нескінченною історією" взаємин між раціональним та несвідомим.

Німецький індастріал-метал-гурт Lord of the Lost привіз на конкурс композицію "Blood and Glitter", таку ж назву має їхній альбом, який вийшов у грудні та опинився в топі вітчизняних чартів. До речі, наприкінці свого виступу фронтмен українською сказав "дякуєм".

25-річна британка Мей Мюллер, між іншим, перша жінка-представниця цієї країни на Євробаченні з 2018-го року, вирішила позмагатися за перемогу піснею-помстою своєму ексу - "I Wrote A Song".

"Цей чувак мене справді вибісив. Мені хотілося вчинити щось божевільне, може, спалити йому хату, не знаю. Та я була вища за це й написала пісню. Ось це називається дорослішанням, леді та джентльмени", - повідомила артистка у TikTok.

Між іншим, до Loreen вибороти перемогу на Євробаченні понад один раз вдавалося лише представнику Ірландії Джонні Логану. Саме на шведку до останнього впевнено ставили букмекери, віддаючи друге місце несамовитому фінну Käärijä, а третє - TVORCHI.

Нагадаємо, напередодні фіналу дизайнер Іван Фролов докладно розказував про створені ним костюми TVORCHI.

