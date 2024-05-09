"Літній табір": alyona alyona та Jerry Heil про враження від Євробачення і реакцію публіки на їхній виступ у 1-му півфіналі

7-го травня українські учасниці Євробачення-2024 alyona alyona & Jerry Heil виступили у першому півфіналі конкурсу і пройшли у фінал, що відбудеться 11-го травня.

Дівчата поділилися враженнями від загальної атмосфери за лаштунками та розказали, як їх приймала публіка в залі.

"Ми з Яною часто говоримо про те, що це не змагання, це - літній табір. Ми прийшли всі поспівали, розспівується хтось один, інші підійшли - розспівується вже 10. Поспівали, посміялись, обмінялись мерчем, познімали контент, попідкалували один одного і пішли репетирувати", - розповіла alyona alyona про бекстейдж Євробачення.

Дівчата заспівали у першому півфіналі і, звісно ж, вийшли у фінал Євробачення Фото пресслужби

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"А в залі люди просто вибухали. Ви можете ще раз передивитись наш виступ з Яною і прям написати в коментарях на ютюбі, чи помітили ви, коли люди кричали. Скільки разів вони кричали під час виступу, з якої гучністю. Для нас це - найбільший показник", - запевнила реперка.

"Мені здається, що вдалось все так, як планували якісь вищі сили. Бо було дуже емоційно, ми з Альоною пережили дуже багато моментів, які могли б нас налякати перед цим, але ми це прожили і вийшли на сцену та ще раз перепрожили цю пісню. З болем - я вдарилась коліном, Альона перед цим упала.

"Вчора я дуже багато читала Twitter - іноземці пишуть, що це, як молитва - молитва за світ! Мені дуже сподобався такий коментар: Це як молитва. Господь прийшов і почав співати українською", - зазначила Jerry Heil.

Публіку підкорила не лише пісня, а й номер, який поставила зіркова режисерка Таню Муіньо

Нагадаємо, у фіналі Євробачення 2024 11-го травня змагатимуться 26 країн. Його можна буде подивитися на Суспільному, початок о 22-й.