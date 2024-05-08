"Хотіла, щоб це було феєрично": Jerry Heil травмувалася під час виступу у півфіналі Євробачення

Виступ уже фіналісток Євробачення-2024 alyona alyona і Jerry Heil не обійшовся без травм. 7-го травня у півфіналі конкурсу співачка Jerry Heil, як виявилося, забила коліно.

"Я, насправді, зурочила. Зранку казала, що мені подобаються синці. Я просто хотіла, щоб це було феєрично. Це було?", - з усмішкою поділилася конкурсантка.

Так нині виглядає коліно співачки скрін з відео

Jerry Heil не втрачає почуття гумору і запевняє, що так було задумано

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Співачці відразу надали першу допомогу.

Вся Україна в одному фото

Як відомо, це вже не перша травма співачки на сцені. У грудні минулого року з Jerry Heil стався нещасний випадок під час концерту в Тернополі, - зірка отримала травми внаслідок падіння в оркестрову яму.

А під час генеральної репетиції українських конкурсанток на сцені в Мальме стався інцидент із падінням alyona alyona.

Нагадаємо, другий півфінал Євробачення відбудеться 9-го травня о 22:00. Фінал конкурсу стартує 11-го травня. У ньому візьмуть участь 26 країн — переможниця минулого року Швеція, яка є автофіналісткою, країни "Великої п'ятірки", а також 10 країн-фіналісток з кожного півфіналу.