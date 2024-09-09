"Не могла встати з ліжка": "жінка-вилиці" Покрещук про найболючішу пластичну операцію, схуднення на 15 кіло та які ще маніпуляції з обличчям планує

Анастасія Покрещук поспілкувалася про зовнішність скрін з відео

Жінка з найбільшими у світі вилицями, українська блогерка Анастасія Покрещук розказала про пластичні маніпуляції.

В інтерв'ю "Слава+" 35-річна блогерка також розповіла, як ставиться до своєї зовнішності.

Анастасія пригадала про свою найболючішу операцію.

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"Це були (вперше) груди. Я не могла з ліжка встати сама. А інші всі - нормально", - відповіла вона.

Блогерці довелося 4 рази робити мамопластику, щоб досягнути результату, який її задовільнив.

Анастасія не знає точний розмір своїх грудей, однак запеняє, що через великий розмір імплантів довелося замовляти їх окремо

Покрещук з тих жінок, які панічно бояться зайвих кіло. Блогерка назвала свої параметри і розповіла, як тримає форму.

"62 кіло при зрості 170. Зараз важу 50-51. Я колись сильно займалася спортом, і мені настільки це набридло, що я зараз не хочу.

Я пересиділа на всіх дієтах, які можливі, а зараз просто контролюю кількість їжі і гормони. Зрозуміла, що я поправляюся від гормонів. Я трошки знижаю естрадіол", - розповіла вона.

Торкнулися і теми ін'єкційної косметології. Як розповіла Покрещук, колись вона робила собі уколи ботоксу, однак згодом таки відмовилася від цієї практики.

"Я сама собі уколи роблю. Більш неприємно, коли хтось тобі це робить. А так я просто тицяла голкою", - пригадала жінка.

А ще Покрещук запевнила, що з підліткового віку була впевнена у собі.

"Я не вважаю, що була прям некрасива. Була недоглянута, в мене були криві жовті зуби. Я хотіла виглядати інакше, знала, що все собі зроблю, але була якась невпевнена в собі. І мене не було грудей, я ходила без ліфчиків, не пхала ніяку вату туди. Знала, що зроблю собі груди", - розповіла Анастасія про самосприйняття у підліткові роки.

Так виглядала блогерка до перших операцій

Як вже зазначала Покрещук, вона не любить займатися спортом, тому зробила собі прес і попу хірургічним шляхом.

"Я робила собі підтяжку сідниць навіть, тому що я схудла на 15 кіло, і шкіра провисла", - розповіла Покрещук.

Настя також припустила, що в майбутньому робитиме специфічну підтяжку через особливості її обличчя.

"Тут треба зробити підтяжку, бо птоз трошки є, а мені подобається чіткість", - показала і розказала про плани на майбутнє блогерка

Нагадаємо, на пластичному рахунку жінки також лабіопластика (корекція розміру та/або форми статевих губ) та неодноразове збільшення грудей. Раніше вона показувала, як виглядала у 18 років.