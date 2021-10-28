"Жінка-вилиці" Покрещук показала, як виглядає без мейкапу та фільтрів. ФОТО

Блогерка Анастасія Покрещук, відома як горда власниця найбільших у світі вилиць, показала, як виглядає її обличчя без макіяжу та фільтрів.

Чесні селфі вона запостила у Instagram.

"Вилиці червоні тому, що тиск сьогодні високий", - пояснила жінка.

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Ось так блогерка виглядяє без макіяжу

Нагадаємо, не так давно Анастасія збільшила собі груди. Це довелося робити в два етапи, оскільки бажаний нею об'єм "не вліз" в одну операцію.

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