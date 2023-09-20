"Завжди поруч, що б не сталося": Бєдняков рідкісними фото з дочкою привітав її з 8-річчям
Шоумен і блогер Андрій Бєдняков привітав з 8-річчям доньку Ксенію.
На честь свята батько показав рідкі фото з дівчиною і розказав про сімейні побутові цікавинки.
"Тобі 8, Ксеніє Андріївно! Ти доросла. Я завжди поруч. Щоб не сталося. Буду підкидати тебе, поки є сили. До останнього подиху.
Ми з мамою пишаємося тобою. Люблю тебе! Той, хто приймає ванну і доїдає їжу після тебе. P.S телефон буде не раніше 10", - написав батько.
Нагадаємо, дружина Бєднякова, Анастасія Коротка разом з дітьми живе у США, куди поїхала після 24-го лютого.
У липні до Андрія з Америки вперше за довгий час прилетіли дружина, дочка і 9-місячний синочок, народжений у штатах.
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