"Завжди поруч, що б не сталося": Бєдняков рідкісними фото з дочкою привітав її з 8-річчям

Шоумен і блогер Андрій Бєдняков привітав з 8-річчям доньку Ксенію.

На честь свята батько показав рідкі фото з дівчиною і розказав про сімейні побутові цікавинки.

"Тобі 8, Ксеніє Андріївно! Ти доросла. Я завжди поруч. Щоб не сталося. Буду підкидати тебе, поки є сили. До останнього подиху.

Ми з мамою пишаємося тобою. Люблю тебе! Той, хто приймає ванну і доїдає їжу після тебе. P.S телефон буде не раніше 10", - написав батько.



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Таким було довоєнне життя в родині Бєднякових фото з instagram

До речі, Андрій і Настя не приховують, що досить часто сваряться, але швидко про це забувають

Тато виконує свої обіцянки

Нагадаємо, дружина Бєднякова, Анастасія Коротка разом з дітьми живе у США, куди поїхала після 24-го лютого.

У липні до Андрія з Америки вперше за довгий час прилетіли дружина, дочка і 9-місячний синочок, народжений у штатах.





