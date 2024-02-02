"Це особиста помста": Данилко висловився про свою довічну заборону в'їзду до ОАЕ

Артист Андрій Данилко прокоментував довічну заборону в'їжджати до ОАЕ, про яку нещодавно довідалися ЗМІ і підтвердження якої він отримав і з власних джерел.

Таке рішення влада Еміратів буцімто ухвалила після виступу Данилка на корпоративі в Дубаї в 2022-му році, під час якого він висловлював свою проукраїнську позицію, а причиною заборони назвали "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

"Треба розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів — це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста", - заявив Андрій.

У артиста запевнили, що "не ОАЕ єдиними". Сердючка не засмучується і готується й надалі збирати повні зали по всьому світі, підтримувати Україну і троллити російських пропагандистів Фото пресслужби

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"Чому їх так бісить Сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали та публічно з них сміємося. А тим часом пісні Сердючки й досі лунають на новорічних вечірках по всій росії. І вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому й лютують, вдаються до такої дрібної помсти», - зауважив він.

Також Данилко вточнив, виступав він у Дубаї не на корпоративі, а на концерті, куди могли прийти всі охочі. А ще, що цікаво, офіційна причина довічної заборони на його перетин кордону ОАЕ начебто не вказана в жодному документі.

Нагадаємо, в 2022-му році Андрієві Данилку заборонили в'їзд до Росії строком на 50 років. Артиста засмутило те, що тепер він не зможе побувати на похороні Володимира Путіна.