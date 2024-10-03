Данилко з нагоди 51-річчя "оживив" себе в дитинстві. Відео

Шоумену Андрію Данилку 2-го жовтня виповнилося 51.

У своєму Instagram він не лише показав, як його вітали друзі, а й "оживив" своє дитяче фото, яке вже викладав раніше.

Завдяки Instagram це фото ожило

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Подруга і колега Андрія, Інна Білоконь, яка багато років грає маму Сердючки, коротко привітала: "Ендрю, з Днем народження" та виклала кумедне фото з ним.

У Данилка і Білоконь багато веселих фото разом

А це вже свіже фото, зроблене в день народження артиста

Також Данилка привітала і колишня телеведуча Оля Горбачова. Вона теж показала фото з Андрієм, де вони обидва молоді.

Цікаво, скільки Олі і Андрію років на цьому фото

Нагадаємо, раніше ТаблоID показував, як змінилася Вєрка Сердючка протягом років кар'єри. Також ми згадували про період, коли Сердючка працювала в парі з Гелею.