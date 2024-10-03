Данилко з нагоди 51-річчя "оживив" себе в дитинстві. Відео
Шоумену Андрію Данилку 2-го жовтня виповнилося 51.
У своєму Instagram він не лише показав, як його вітали друзі, а й "оживив" своє дитяче фото, яке вже викладав раніше.
Подруга і колега Андрія, Інна Білоконь, яка багато років грає маму Сердючки, коротко привітала: "Ендрю, з Днем народження" та виклала кумедне фото з ним.
Також Данилка привітала і колишня телеведуча Оля Горбачова. Вона теж показала фото з Андрієм, де вони обидва молоді.
Нагадаємо, раніше ТаблоID показував, як змінилася Вєрка Сердючка протягом років кар'єри. Також ми згадували про період, коли Сердючка працювала в парі з Гелею.
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