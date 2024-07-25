"Мама Сердючки" з квітами у роті попозувала на колінах у Данилка
Артисти Андрій Данилко та Інна Білоконь порадували шанувальників черговим креативним фото разом.
Ним акторка, яка грає мамцю Вєрки Сердючки, поділилася в Instagram. Інна сидить на колінах в Андрія, тримаючи в роті стебло рослини, схожої на деревій.
"А ви у захваті від квітів? То я... як бачите", - підписала вона світлину.
Нагадаємо, якось Данилко показував дитяче фото Білоконь. Частенько він видобуває з архівів і власні старі світлини, замиловуючи фанів.
Приєднуйтесь до дискусії