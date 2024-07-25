"Мама Сердючки" з квітами у роті попозувала на колінах у Данилка

Марія Ткаченко 25 липня, 11:45
Андрій Данилко та Інна Білоконь
Фото з Instagram Сердючки

Артисти Андрій Данилко та Інна Білоконь порадували шанувальників черговим креативним фото разом.

Ним акторка, яка грає мамцю Вєрки Сердючки, поділилася в Instagram. Інна сидить на колінах в Андрія, тримаючи в роті стебло рослини, схожої на деревій.

Мама Вєрки Сердючки Інна Білоконь

Інну з Андрієм пов'язують не лише "сімейні" стосунки на сцені, а і дружні в реальному житті

Фото з Instagram Білоконь

"А ви у захваті від квітів? То я... як бачите", - підписала вона світлину.

Нагадаємо, якось Данилко показував дитяче фото Білоконь. Частенько він видобуває з архівів і власні старі світлини, замиловуючи фанів.

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