Пятов розлучається з дружиною після 19-ти років шлюбу: що відомо

Юлія Леськова 2 листопада, 12:55
Андрій Пятов з дружиною позують для фото
Фото з Instagram Андрія Пятова

Колишній голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій Пятов та його дружина Юлія розлучаються після 19-ти років шлюбу.

Про це свідчить запис у "Стан розгляду справи" на сайті Печерського районного суду міста Києва.

Згідно із записом, заяву на розлучення було зареєстровано 28 жовтня. У графі "позивач" вказано Юлію, тобто саме вона подала до суду на розірвання шлюбу. Відповідно, Андрій Пятов став відповідачем.


Поки справу про розлучення не розглядали

Поки справу про розлучення не розглядали

Скріншот з сайту Печерського районного суду м. Київ

Причина розлучення пари наразі невідома. До речі, подружжя ніяк не коментувало свій розрив на публіку.

Нагадаємо, в 40-річного Андрія та 42-річної Юлії є четверо дітей: доньки Дарія, Мілана та Мая й син Лев.

Як відомо, пара разом з 2005 року.

До речі, Пятов завершив свою футбольну кар'єру у липні 2023 року.

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