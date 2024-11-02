Пятов розлучається з дружиною після 19-ти років шлюбу: що відомо

Фото з Instagram Андрія Пятова

Колишній голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій Пятов та його дружина Юлія розлучаються після 19-ти років шлюбу.

Про це свідчить запис у "Стан розгляду справи" на сайті Печерського районного суду міста Києва.

Згідно із записом, заяву на розлучення було зареєстровано 28 жовтня. У графі "позивач" вказано Юлію, тобто саме вона подала до суду на розірвання шлюбу. Відповідно, Андрій Пятов став відповідачем.

Реклама:

Поки справу про розлучення не розглядали Скріншот з сайту Печерського районного суду м. Київ

Причина розлучення пари наразі невідома. До речі, подружжя ніяк не коментувало свій розрив на публіку.

Нагадаємо, в 40-річного Андрія та 42-річної Юлії є четверо дітей: доньки Дарія, Мілана та Мая й син Лев.

Як відомо, пара разом з 2005 року.

До речі, Пятов завершив свою футбольну кар'єру у липні 2023 року.