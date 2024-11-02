Пятов розлучається з дружиною після 19-ти років шлюбу: що відомо
Колишній голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій Пятов та його дружина Юлія розлучаються після 19-ти років шлюбу.
Про це свідчить запис у "Стан розгляду справи" на сайті Печерського районного суду міста Києва.
Згідно із записом, заяву на розлучення було зареєстровано 28 жовтня. У графі "позивач" вказано Юлію, тобто саме вона подала до суду на розірвання шлюбу. Відповідно, Андрій Пятов став відповідачем.
Причина розлучення пари наразі невідома. До речі, подружжя ніяк не коментувало свій розрив на публіку.
Нагадаємо, в 40-річного Андрія та 42-річної Юлії є четверо дітей: доньки Дарія, Мілана та Мая й син Лев.
Як відомо, пара разом з 2005 року.
До речі, Пятов завершив свою футбольну кар'єру у липні 2023 року.
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