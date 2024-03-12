Результат важкої праці: жінка Пятова у тілесному боді похвалилася підтягнутим тілом. Фото

42-річна мати чотирьох дітей і дружина футболіста Андрія Пятова Юлія складає враження не лише ідеальної господині, а й має вигляд, якому можна позаздрити.

Як наголошує жінка у своєму Instagram - це результат важкої та регулярної праці над своїм тілом.

І саме цим результатом Юлія похвалилася, заселфившись у нюдовому боді. Фото вона виклала в сторіс.

"Важкою працею можна досягти будь-яких результатів", - впевнена Пятова, яка народила 4-х дітей

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Пятова справді регулярно тренується у себе вдома під пильним наглядом тренера. Вона віддає перевагу функціональним та силовим тренуванням, які доповнює розтяжкою.

При цьому Юля багато, різноманітно та смачно готує, ділиться рецептами в мережі і балує смаколиками не лише свою родину, а й друзів.

У 39-річного Андрія та 42-річної Юлії троє доньок - 18-річна Дарія, 13-річна Мілана та 9-річна Мая і 5-річний синочок Лев

Окрім цього, Пятова захоплюється плетінням і макраме, і нещодавно світила сідницями у шортиках власного виробництва.