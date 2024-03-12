Результат важкої праці: жінка Пятова у тілесному боді похвалилася підтягнутим тілом. Фото
42-річна мати чотирьох дітей і дружина футболіста Андрія Пятова Юлія складає враження не лише ідеальної господині, а й має вигляд, якому можна позаздрити.
Як наголошує жінка у своєму Instagram - це результат важкої та регулярної праці над своїм тілом.
І саме цим результатом Юлія похвалилася, заселфившись у нюдовому боді. Фото вона виклала в сторіс.
Пятова справді регулярно тренується у себе вдома під пильним наглядом тренера. Вона віддає перевагу функціональним та силовим тренуванням, які доповнює розтяжкою.
При цьому Юля багато, різноманітно та смачно готує, ділиться рецептами в мережі і балує смаколиками не лише свою родину, а й друзів.
Окрім цього, Пятова захоплюється плетінням і макраме, і нещодавно світила сідницями у шортиках власного виробництва.