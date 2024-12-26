Садовий із дружиною прокоментували навчання старших синів за кордоном

У Андрій та Катерини Садових 5 спільних синів, троє з яких навчаються за кордоном

Мер Львова Андрій Садовий, старші сини якого, Іван-Павло і Тадей-Лука навчаються за кордоном, відповів на зауваження, що цей факт тригерить багатьох українців під час війни.

У коментарі ТСН багатодітний батько заявив, що якщо буде треба, то його сини підуть воювати.

"Вони дійсно навчаються. Але якщо прийде їхній термін служити в війську, вони будуть служити в війську, це обов'язок кожного чоловіка. Але поки їм ще по 20 років, ну нехай здобудуть освіту, якщо вони будуть освічені, вони будуть більш корисні для нашої української армії", - відповів Садовий.

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Садовий вважає, що поки його сини не досягли мобілізаційного віку (25 років), хай здобувають освіту за кордоном

У свою чергу, дружина мера, Катерина Кіт-Садова розповіла, яку саме освіту здобуваються її нащадки.

"Троє здобувають вищу освіту. Один (наймолодший Антоній - ред.) в приватній школі, а Йосип наш вчиться зараз у професійно-технічному училищі. Старші - один на менеджмент, другий - філософія і політика, а третій філософія і економіка", - уточнила мама 5-х.

Дружина Садового Катерина розповіла, яку саме освіту здобувають її діти Скріншот з відео ТСН

Як писали ЗМІ ще минулого року, старший син подружжя, 22-річний Іван-Павло закінчив бізнес-школу Ноттінгема в Британії, де вивчав маркетинг. Також у Садових є 20-річний син Тадей-Лука, 18-річний Михайло, 16-річний Йосип та 13-річний Антоній.