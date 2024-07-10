Техніка "Лимон": Аніта Луценко порадила, як перестати заїдати стрес

Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко запевнила, що "не вивозити" і заїдати стрес зараз - це цілком нормально. Але вона дала пораду, як перестати це робити.

Корисний пост вона написала у Instagram.

"Хотіти їсти при стресі - це нормально. Так ми намагаємося зняти з себе стрес, бо знаємо, що це спрацьовує. Сьогодні подруга написала, що не вивезла і купила багет і злопала його. Все норм", - наголосила Аніта.

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Аніта звернулася до тих, хто заїдає стрес

"Починаючи їсти, ми переключаємо нашу симпатичну нервову систему (стрес - адреналін) на парасимпатичну ( розслаблення і спокій) - це нормально", - пояснила вона.

Утім, зі слів тренерки, це переключення можна здійснювати і не за допомогою їжі. Техніка, яку Луценко рекомендує використовувати у моменти емоційного напруження і втрати контролю, має назву "Лимон".

"Сідайте зручно, покладіть руки на коліна долонями вгору і закрийте очі. Тепер уявіть, що у вашій правій руці лежить лимон. Почніть повільно його стискати, уявляючи, як "вичавлюється" весь сік. Як тільки "лимон вичавлений", розслабте руку. Тепер повторіть те саме з лівою рукою", - запропонувала Аніта.

Нагадаємо, нещодавно Луценко розвінчала поширені міфи про схуднення, зокрема щодо табу на вуглеводи і необхідність зменшення кількості їжі.