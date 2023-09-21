"Краще ніж сьогодні я ніколи не виглядала": Неплях показалася 16-річною та зібралася "заморозити" свою красу. ФОТО
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях в очікуванні свого 30-річчя зробила кілька заяв щодо свого вигляду.
Аня запевнила, що краще ніж зараз вона ніколи не виглядала, показала себе в 16 років на доказ того, що не робила ніяких пластичних операцій, та оголосила, що збирається стабілізувати свій спосіб життя і "заморозити" свою красу.
Про все це Неплях писала у сторіс Instagram.
"В наступному році мені буде 30. І весь цей рік я хочу присвятити замороженню своєї краси і стабілізації способу життя, який би працював на мене", - зізналася Анна.
Крім того, вона наголосила, що алкоголь дуже псує зовнішність жінки, та згадала, як на початку війни "заливала сливу".
Нагадаємо, у червні Неплях похвалилася першими результатами свого схуднення. А в серпні вже позувала в купальнику коло басейну.