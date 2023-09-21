"Краще ніж сьогодні я ніколи не виглядала": Неплях показалася 16-річною та зібралася "заморозити" свою красу. ФОТО

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях в очікуванні свого 30-річчя зробила кілька заяв щодо свого вигляду.

Аня запевнила, що краще ніж зараз вона ніколи не виглядала, показала себе в 16 років на доказ того, що не робила ніяких пластичних операцій, та оголосила, що збирається стабілізувати свій спосіб життя і "заморозити" свою красу.

Про все це Неплях писала у сторіс Instagram.

"В наступному році мені буде 30. І весь цей рік я хочу присвятити замороженню своєї краси і стабілізації способу життя, який би працював на мене", - зізналася Анна.

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Аня вже готується до ювілею

Судячи з фото у 16 років, Аня справді нічого не міняла у своєму лиці

Крім того, вона наголосила, що алкоголь дуже псує зовнішність жінки, та згадала, як на початку війни "заливала сливу".

Дівчата, майте на увазі

У перші місяці повносмасштабної війни Неплях не лише заїдала стрес, а й запивала його

Беріть приклад з Ані!

Нагадаємо, у червні Неплях похвалилася першими результатами свого схуднення. А в серпні вже позувала в купальнику коло басейну.