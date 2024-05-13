"Сльози. Щастя": Трінчер зробила операцію, яка була мрією її життя

Марія Ткаченко 13 травня, 15:20

Співачка Анна Трінчер показалася перед своєю аудиторією в Instagram у сльозах - але у сльозах радості.

22-річна артистка повідомила, що здійснила свою давнішню мрію.

"Я зробила операцію - лазерну корекцію зору", - пояснила Аня.

Аня поділилася своїми першими емоціями від нового зору

Аня поділилася своїми першими емоціями від нового зору

"Мрія мого життя здійснилась. Сльози. Щастя", - зізналася вона.

Співачка плакала від радості

Нагадаємо, це не перша операція, про яку мріяла трінчер і про яку зрештою не пошкодувала. У 2022-му році виконавиця зробила мамопластику. Навіть шрами, які залишилися, Трінчер подобаються, бо слугують нагадуванням про її сміливість.

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Трінчер
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