"Сльози. Щастя": Трінчер зробила операцію, яка була мрією її життя

Співачка Анна Трінчер показалася перед своєю аудиторією в Instagram у сльозах - але у сльозах радості.

22-річна артистка повідомила, що здійснила свою давнішню мрію.

"Я зробила операцію - лазерну корекцію зору", - пояснила Аня.

Аня поділилася своїми першими емоціями від нового зору

"Мрія мого життя здійснилась. Сльози. Щастя", - зізналася вона.

Співачка плакала від радості

Нагадаємо, це не перша операція, про яку мріяла трінчер і про яку зрештою не пошкодувала. У 2022-му році виконавиця зробила мамопластику. Навіть шрами, які залишилися, Трінчер подобаються, бо слугують нагадуванням про її сміливість.