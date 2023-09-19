"Я відчував те саме": Пивоваров не стримав сліз, втішаючи хлопчика, який втратив близьку людину. Пронизливе ВІДЕО

Музикант Артем Пивоваров зупинив свій виступ заради хлопчика, що плакав. Артист підійшов утішити згорьовану дитину, якій пісня "Говори" навіяла спомин про близьку людину, котрої вже нема серед живих.

Зворушливе відео, на якому й сам Артем теж не стримав сліз, опублікували в Instagram музиканта.

Артем зауважив серед публіки хлопчика, який плакав

"Я відчував те саме, знаєш. Найголовніше, що ця людина, про яку ти памʼятаєш, залишила найгарніші думки про себе. Це важливо. Якщо ти згадуєш її сьогодні, якщо ти плачеш на честь цієї людини, скоріш за все, ця людина була особлива і робила особливі речі в своєму житті", - звернувся Пивоваров до малого.

До сліз...

"Знаєш, чоловіки говорять, що чоловіки не плачуть, але це неправда. Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції. І попереду в твоєму житті буде багато моментів, коли ти будеш розчаровуватись в людях, можливо, в своїх думках також. Але ці речі роблять нас сильнішими", - запевнив артист.

Нагадаємо, Артем Пивоваров став одним із лауреатів цьогорічної премії Yuna.

Фото з сайту Пивоварова