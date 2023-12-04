"Довго наважувалася на це фото": прима-балерина Шишпор посвітила на камеру звабливим декольте
Прима-балерина Христина Шишпор млосно попозувала в обтислому боді та шкірянці.
Як зазналася 37-річна зірка своїм підписникам у Instagram, вона довго наважувалася на це фото.
"Але чому ні?", - резюмувала Христина.
Коментатори не жалкують компліментів для Шишпор та закликають її постити таке ще і ще.
Нагадаємо, Христина не приховує, що від природи схильна до повноти і все життя бореться з зайвими кіло. Причому метод "не їсти", яким вона грішила у юності, на ексдружині Георгія Бущана більше не працює, і їй довелося звернутися до ендокринолога.
Приєднуйтесь до дискусії