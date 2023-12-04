"Довго наважувалася на це фото": прима-балерина Шишпор посвітила на камеру звабливим декольте

Марія Ткаченко 4 грудня 2023, 12:00

Прима-балерина Христина Шишпор млосно попозувала в обтислому боді та шкірянці.

Як зазналася 37-річна зірка своїм підписникам у Instagram, вона довго наважувалася на це фото.

Фото з Instagram Шишпор

"Але чому ні?", - резюмувала Христина.


Коментатори не жалкують компліментів для Шишпор та закликають її постити таке ще і ще.

Нагадаємо, Христина не приховує, що від природи схильна до повноти і все життя бореться з зайвими кіло. Причому метод "не їсти", яким вона грішила у юності, на ексдружині Георгія Бущана більше не працює, і їй довелося звернутися до ендокринолога.

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