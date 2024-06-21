Аффлек на тлі чуток про розлучення вперше розповів, що його дратує в шлюбі з Лопес

Голлівудський актор Бен Аффлек на тлі чуток про розпад його шлюбу зі співачкою Дженніфер Лопес довго зберігав мовчання. Зірка жодним чином не коментував їхніх стосунків та негативно реагував на папараці, які останні кілька тижнів переслідували його.

Порушити мовчанку Аффлек вирішив під час подкасту "Hart to Heart". Як пише Page Six, Бен заговорив про їхню з Джей Ло пару. Щоправда є нюанс.

Актор вперше прокоментував стосунки з Лопес фото з соцмереж

Зірка, спілкуючись з інтерв’юєром, уникнув будь-яких натяків на розлучення. Натомість, розповів, що його дратує у спільно проведеному часі. І спойлер – це надмірна увага фанів співачки.

Реклама:

"Ми пішли кудись із Джен, не пам’ятаю куди. Через те, що вона така популярна і вона створює це, люди її люблять. Вона для цих людей є чимось значимим. До мене люди підходять і кажуть: "Агов, мені подобаються твої фільми", а потім до неї такі: "Ааааа! Це ж Джей Ло!". Це – неймовірно. Розумієш, про що я", – сказав Аффлек.

Він також пригадав інший випадок, коли їм разом із дітьми довелося йти пішки до театру, через затори. І під час прогулянки вони натрапили на неоднозначну фанатку співачки.

"Ми вийшли з машини, йшли на виставу. Я сказав: "Бляха, крихітко, ми спізнюємось, треба пройти півтора блоки". Вона відповіла "Звісно"... Ми йшли з дітьми через Таймс Сквер, і це було божевіллям, просто шаленством. Я пам’ятаю (сказав - ред.): "Господи, там леді, вона курить траву у фіолетовому кетс’юті". Це була повненька жінка і вона почала бігти до нас, знімати на камеру і кричати "Джей Ло!", – пригадав він.

"Я не люблю багато уваги. Ось чому, люди бачать мене і думають, що я вічно злий. Адже деякі просто тицяють камери мені в обличчя. А я на це думаю собі: "Ну ось, знову", – сказав Аффлек.

"Вічно злий" Аффлек пояснив, що його дратує у спільних виходах із Лопес фото GETTY IMAGES

Як відомо, днями ЗМІ припустили, що подружжя збирається оголосити про своє розлучення напередодні Дня Незалежності США, тобто до 4-го липня.

Нагадаємо, останнім часом Аффлека почали частіше бачити у компанії ексдружини Дженніфер Гарнер та їхніх спільних дітей.

Натомість, подейкують, у родини та друзів Дженніфер Лопес сильно змінилося ставлення до актора. Зокрема, мама співачки нині виступає проти її стосунків з ним.