79-річний учасник легендарного гурту "АВВА" втретє одружився. Фото

Фото з Instagram Бьорна Ульвеуса

79-річний шведський музикант, учасник легендарного гурту АВВА Бьорн Ульвеус одружився втретє. Його дружиною стала 51-річна датчанка Крістіна Сас.

Про це Бьорн повідомив у своєму Instagram.

Весілля пари відбулося у Копенгагені. Зазначається, що на церемонії були присутні тільки близькі друзі та рідні.

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Свято провела зірка популярного англійського шоу "Найкращий пекар Великої Британії" 66-річна Санді Токсвіг. До речі, вона була одягнена у червону рясу.

А от наречена на своє весілля одягнула сукню з накидкою на одне плече кольору хакі від Soeren Le Schmidt.

Церемонія була тихою та скромною Фото havemannphoto

Молодята зі своїми гостями Фото havemannphoto

Як відомо, Бьорн і Крістіна познайомилися у Нюрнберзі у 2021-му році, а зустрічатися почали навесні 2022-го.

Зі своєю другою дружиною, 75-річною журналісткою Леною Каллерсьо музикант розлучився у лютому 2022-го. Пара була разом 41 рік та має двох спільних доньок: 42-річну Емму та 38-річну Анну.

Першою дружиною Ульвеуса була його колега по гурту Агнета Фальтског. Пара була разом з 1971 по 1979 рік. У них є спільні діти: 49-річна Лінда та 44-річний Пітер.

Нагадаємо, останній альбом гурту АВВА вийшов у 2021-му році. Шанувальники чекали на нього аж цілих 40 років.