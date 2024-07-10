Мамина моделька: 2-річний син Ріанни дебютував у спідньому її бренду
Співачка Ріанна, яка періодично знімається у спідньому її бренду SAVAGE X FENTY, залучила до цієї справи свого коханого A$AP Rocky (Ракіма Маєрса) та їхнього старшого сина, 2-річного Різзу.
Хлоп'ятко, вбране у боксери та майку, позувало на плечах і на руках у тата.
Фото опублікували у Instagram бренду, а замиловані підписники лишають під ними добрі коментарі, намагаються визначитися, на його більше схожий Різза, та просять зірок утнути сімейну фотосесію.
Як відомо, в Ріанни та Ракіма є ще один синок, Райот. Йому в серпні виповниться рік.
Нагадаємо, подейкують, що артисти вже давно офіційно одружилися, причому вирішили обійтися без шлюбного контракту.
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