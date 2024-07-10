Мамина моделька: 2-річний син Ріанни дебютував у спідньому її бренду

Співачка Ріанна, яка періодично знімається у спідньому її бренду SAVAGE X FENTY, залучила до цієї справи свого коханого A$AP Rocky (Ракіма Маєрса) та їхнього старшого сина, 2-річного Різзу.

Хлоп'ятко, вбране у боксери та майку, позувало на плечах і на руках у тата.

Різза дебютував як модель спіднього Фото з Instagram

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Фото опублікували у Instagram бренду, а замиловані підписники лишають під ними добрі коментарі, намагаються визначитися, на його більше схожий Різза, та просять зірок утнути сімейну фотосесію.

А ще підписникам дуже сподобалося слово "тато", виплетене в зачісці артиста

35-річний A$AP Rocky став у пригоді бренду коханої

Як відомо, в Ріанни та Ракіма є ще один синок, Райот. Йому в серпні виповниться рік.

Нагадаємо, подейкують, що артисти вже давно офіційно одружилися, причому вирішили обійтися без шлюбного контракту.















