Брук Шилдс у золоті грайливо блиснула стегном та пригорнула до себе дочку на хіднику премії. Фото

Тетяна Сухачова 9 жовтня, 13:30

Американська актриса та модель Брук Шилдс має двох дорослих доньок, у компанії яких інколи з’являється на івентах. Одним із таких стало нагородження премії "Жінка року" від видання Glamour.

Цього разу пліч-о-пліч із мамою з’явилася 21-річна Рован, яка для урочистості обрала сріблясту сукню з квітами.

Сама ж Брук вбралася у леліткове максі золотого кольору, яке доповнила стриманим мейкапом та хвилястою укладкою. Сукня мала чималий розріз до стегна, чим модель грайливо похизувалася перед фотографами.

Брук Шилдс та її дочка Рован

Модель із красунею-донечкою

фото Getty Images

Брук Шилдс

Міс грайливість :)

фото Getty Images

Як відомо, у Шилдс та її чоловіка Кріса Генчі двоє дочок: старша Рован та молодша на три роки Грієр.

Нагадаємо, Грієр цього року закінчила школу. Дівчинка обрала для випускного балу сукню з маминого гардеробу. І не просту, а весільну, в якій модель йшла до вівтаря у 27 років тому.

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