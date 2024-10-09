Брук Шилдс у золоті грайливо блиснула стегном та пригорнула до себе дочку на хіднику премії. Фото

Американська актриса та модель Брук Шилдс має двох дорослих доньок, у компанії яких інколи з’являється на івентах. Одним із таких стало нагородження премії "Жінка року" від видання Glamour.

Цього разу пліч-о-пліч із мамою з’явилася 21-річна Рован, яка для урочистості обрала сріблясту сукню з квітами.

Сама ж Брук вбралася у леліткове максі золотого кольору, яке доповнила стриманим мейкапом та хвилястою укладкою. Сукня мала чималий розріз до стегна, чим модель грайливо похизувалася перед фотографами.

Модель із красунею-донечкою фото Getty Images

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Міс грайливість :) фото Getty Images

Як відомо, у Шилдс та її чоловіка Кріса Генчі двоє дочок: старша Рован та молодша на три роки Грієр.

Нагадаємо, Грієр цього року закінчила школу. Дівчинка обрала для випускного балу сукню з маминого гардеробу. І не просту, а весільну, в якій модель йшла до вівтаря у 27 років тому.