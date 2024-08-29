18-річна дочка Брук Шилдс вигуляла на випускний мамину весільну сукню. Фото

Мода – циклічна, і світові зірки, як ніхто знають про це. Зокрема, вони нерідко передають у спадок нащадкам свої знакові вбрання, а ті – дають їм нове життя.

Саме так сталося із весільною сукнею американської актриси і моделі Брук Шилдс. Ніжне урочисте вбрання, яке зірка одягла до вівтаря у 1997-му, цього літа стало основою для образу молодшої доньки акторки Грієр Хенчі на випускному.

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До речі, це не перший випадок, коли Грієр звертається до маминого гардеробу у пошуках сукні. Якось пліч-о-пліч з Брук вона вигуляла вбрання, яке та носила у 2006-му.

Нагадаємо, раніше TabloID розповідав, як зірки по-новому обігрують вінтажний одяг.