Спочатку навідав улюблену невістку: король Чарльз ліг у лікарню на операцію. Оновлено

Уранці 26-го січня король Великої Британії Чарльз III ліг до лікарні, де йому провели хірургічне втручання з приводу збільшеної простати.

75-річний монарх скористався нагодою, щоби спершу навідати свою невістку Кейт Міддлтон, яка у цьому самому шпиталі відновлюється після операції на черевній порожнині.

Про це повідомляє People.

Якнайшвидшого відновлення, Ваша Величносте! Фото Getty Images

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"Його Величність хотів би подякувати всім, хто за минулий тиждень надіслав йому свої добрі побажання, і його дуже тішить те, що його діагноз має позитивний вплив на обізнаність суспільства щодо підтримання здоров'я", - говориться в заяві Букінгемського палацу.

Про стан Чарльза після операції коротенько розказала королева Камілла. Вона поспілкувалася з пресою, коли ввечері того ж дня їхала з лікарні.

"Він у порядку, спасибі!", - запевнила Її Величність.

Як розказало джерело в палаці, Чарльз забажав не робити секрету зі свого діагнозу, щоби спонукати інших чоловіків, які теж стикнулися з проблемами з простатою, пройти обстеження.



Новоутворення, яке виявили в короля, є доброякісним, та після коригувальної процедури він невдовзі зможе повернутися до роботи.



До речі, не лише Кетрін та Чарльз вимушено розпочали свій 2024-ий рік із медичних "пригод". У 64-річної герцогині Сари Йоркської, ексдружини принца Ендрю та мами принцес Євгенії та Беатріс виявили рак шкіри.



Герцогиня Сара зізналася, що діагноз став для неї шоком, але вона в бадьорому настрої. Жінка сподівається, що її приклад переконає людей бути уважними до появи нових родимок, зміни їхнього вигляду, розміру тощо Фото з Instagram герцогині Йоркської

Торік же Сарі діагностували рак грудей і вона перенесла мастектомію. Під час реконструктивної операції медики звернули увагу на підозрілу родимку, яка виявилася злоякісною.



Як відомо, герцогиня Йоркська після смерті Єлизавети ІІ забрала до себе жити її осиротілих коргі.

