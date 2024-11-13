"Розійшлися дороги": Петрожицька відверто про стосунки і нечасте спілкування з матір'ю, яка їй більше не подруга

Акторка Дар'я Петрожицька зізналася, що не підтримує близьких стосунків із матір'ю, хоча з рідні в неї є лише вона та молодша сестра.

33-річна зірка не відчуває потреби бачитися з мамою і навідує її в Чернігові, де та живе, дуже рідко.

Чому так склалося, про це Дар'я розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Реклама:

"Бо у нас не найкращі відносини, мабуть, тому. Для мене вони не найкращі. Я якось саме маму як подругу втратила ще, мабуть, після першого шлюбу. Якось розійшлися дороги і все. Ми дуже рідко спілкуємось і такі, дуже натягнуті відносини", - сказала актриса.

Петрожицька більше не вважає маму за свою подругу

Зі слів Дар'ї, річ не в тім, що мати була проти її розлучення з актором Олексієм Петрожицьким після кількох років шлюбу, просто їй у той період не хотілося від неї порад.

"Просто звикла так жити і все. Мені мама раніше була подругою, а тепер вона мені не подруга, в мене є свої подруги-жінки", - зазначила зірка.

У Петрожицької нема звички зідзвонюватися з матір'ю кожен день або навіть тиждень. Але коли та приходить на її вистави у Чернігові, акторка їй рада.

Дарися припускає, що мама так остаточно і не пережила смерть свого чоловіка, її тата. Хоча в матері вже багато років як є партнер, із яким вона мешкає, овдовівши, вона "забила на себе", чого акторка категорично не розуміє.

Дар'я втратила батька, коли була підлітком

"Я розумію, що це важка втрата для нас всіх. Але ж вона для нас всіх така втрата, але ж ми з цим живемо, а чого ти не можеш з цим жити?", - запитала Петрожицька.

Як розказала акторка, їй було 14, коли не стало батька, і їй довелося швидко подорослішати і взяти на себе роль "найадекватнішої особи" в родині. Адже "трохи ексцентрична" мама в той час не говорила напряму, але натякала на самогубство, що змушувало Дар'ю боятися за їхню з сестрою подальшу долю.

Петрожицька ствердно відповіла на запитання, чи був присутній тоді а маминому житті алкоголь. Але не це призвело до того, що між нею та донькою зрештою обірвався зв'язок, і взагалі нема якоїсь конкретної причини.

Мати Дар'ї зараз на пенсії, мешкає в свого цивільного чоловіка, а квартиру, де колись жила з доньками, здає. Петрожицька додатково підтримує її фінансово.

До речі, Петрожицька тепло спілкується з батьками свого нареченого Олексія, які живуть у Харкові. Майбутню свекруху акторка називає "мамулею"

"Тут вона не соромиться дзвонити і просити", - з посміхом відзначила акторка.

"Для мене просто той рівень життя, як вони живуть, трошки я з цього виросла. Якийсь такий... ось є класне слово "зубожіння"... Не знаю, чи то я виросла, чи то я побачила Європу, не можу навіть пояснити", - зізналася Петрожицька.

Свою маму акторка відносить до тих людей, які застрягли в минулому. Вона не може спитати в мами якоїсь поради, бо та про будь-що знає менше за неї та за сестру.

"Для мене вона якось не розвивається. Я настільки бачу сучасних бабусь навіть. Їй 55 десь, вона не розвивається, вона застрягла, оце я кажу: "Набери мене по фейстайму" - "Нє, я не понімаю". І для мене це якийсь такий рівень лінивості її, що вона взагалі не хоче кудись розвиватися, кудись щось бачити. Та візьми ти, бляха, вийди зі своєї зони комфорту і приїдь до мене в Київ! "Нє. Я боюсь метро, я боюсь те, я боюсь се..." Ну добре, сиди і бійся тоді", - сказала Дар'я.

Як резюмувала акторка, так жити - це вибір її матері, але вона її любить.

Акторка рідко навідується до матері

Нагадаємо, кілька років тому телеведучий Слава Дьомін відверто розповів, як у дитинстві зазнавав жорстоких побиттів із боку матері. З його слів, аб'юзером жінка залишається і дотепер.