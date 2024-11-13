"Розійшлися дороги": Петрожицька відверто про стосунки і нечасте спілкування з матір'ю, яка їй більше не подруга

Марія Ткаченко 13 листопада, 15:30
Даря Петрожицька
Фото з Instagram Петрожицької

Акторка Дар'я Петрожицька зізналася, що не підтримує близьких стосунків із матір'ю, хоча з рідні в неї є лише вона та молодша сестра.

33-річна зірка не відчуває потреби бачитися з мамою і навідує її в Чернігові, де та живе, дуже рідко.

Чому так склалося, про це Дар'я розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.


"Бо у нас не найкращі відносини, мабуть, тому. Для мене вони не найкращі. Я якось саме маму як подругу втратила ще, мабуть, після першого шлюбу. Якось розійшлися дороги і все. Ми дуже рідко спілкуємось і такі, дуже натягнуті відносини", - сказала актриса.

Даша Петрожицька

Петрожицька більше не вважає маму за свою подругу

Зі слів Дар'ї, річ не в тім, що мати була проти її розлучення з актором Олексієм Петрожицьким після кількох років шлюбу, просто їй у той період не хотілося від неї порад.

"Просто звикла так жити і все. Мені мама раніше була подругою, а тепер вона мені не подруга, в мене є свої подруги-жінки", - зазначила зірка.

У Петрожицької нема звички зідзвонюватися з матір'ю кожен день або навіть тиждень. Але коли та приходить на її вистави у Чернігові, акторка їй рада.

Дарися припускає, що мама так остаточно і не пережила смерть свого чоловіка, її тата. Хоча в матері вже багато років як є партнер, із яким вона мешкає, овдовівши, вона "забила на себе", чого акторка категорично не розуміє.

Акторка Петрожицька

Дар'я втратила батька, коли була підлітком

"Я розумію, що це важка втрата для нас всіх. Але ж вона для нас всіх така втрата, але ж ми з цим живемо, а чого ти не можеш з цим жити?", - запитала Петрожицька.

Як розказала акторка, їй було 14, коли не стало батька, і їй довелося швидко подорослішати і взяти на себе роль "найадекватнішої особи" в родині. Адже "трохи ексцентрична" мама в той час не говорила напряму, але натякала на самогубство, що змушувало Дар'ю боятися за їхню з сестрою подальшу долю.

Петрожицька ствердно відповіла на запитання, чи був присутній тоді а маминому житті алкоголь. Але не це призвело до того, що між нею та донькою зрештою обірвався зв'язок, і взагалі нема якоїсь конкретної причини.

Мати Дар'ї зараз на пенсії, мешкає в свого цивільного чоловіка, а квартиру, де колись жила з доньками, здає. Петрожицька додатково підтримує її фінансово.

До речі, Петрожицька тепло спілкується з батьками свого нареченого Олексія, які живуть у Харкові. Майбутню свекруху акторка називає мамулею

До речі, Петрожицька тепло спілкується з батьками свого нареченого Олексія, які живуть у Харкові. Майбутню свекруху акторка називає "мамулею"

"Тут вона не соромиться дзвонити і просити", - з посміхом відзначила акторка.

"Для мене просто той рівень життя, як вони живуть, трошки я з цього виросла. Якийсь такий... ось є класне слово "зубожіння"... Не знаю, чи то я виросла, чи то я побачила Європу, не можу навіть пояснити", - зізналася Петрожицька.

Свою маму акторка відносить до тих людей, які застрягли в минулому. Вона не може спитати в мами якоїсь поради, бо та про будь-що знає менше за неї та за сестру.

"Для мене вона якось не розвивається. Я настільки бачу сучасних бабусь навіть. Їй 55 десь, вона не розвивається, вона застрягла, оце я кажу: "Набери мене по фейстайму" - "Нє, я не понімаю". І для мене це якийсь такий рівень лінивості її, що вона взагалі не хоче кудись розвиватися, кудись щось бачити. Та візьми ти, бляха, вийди зі своєї зони комфорту і приїдь до мене в Київ! "Нє. Я боюсь метро, я боюсь те, я боюсь се..." Ну добре, сиди і бійся тоді", - сказала Дар'я.

Як резюмувала акторка, так жити - це вибір її матері, але вона її любить.

Актриса Дарія Петрожицька

Акторка рідко навідується до матері

Нагадаємо, кілька років тому телеведучий Слава Дьомін відверто розповів, як у дитинстві зазнавав жорстоких побиттів із боку матері. З його слів, аб'юзером жінка залишається і дотепер.

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