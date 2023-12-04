Наче діаманти: Демі Мур, Сальма Хаєк і Єва Лонгорія у сяючих сукнях засліпили красою хідник Academy Museum Gala

Тетяна Сухачова 4 грудня 2023, 13:00

3-го грудня в Лос-Анджелесі відбулася вечірка Annual Academy Museum Gala – щорічний захід, мета якого зібрати кошти для музейних виставок та культурних ініціатив.

Серед гостей було чимало селебріті. Наприклад, актриси Єва Лонгорія, Демі Мур та Сальма Хаєк, які вразили розкішністю своїх луків.

Зокрема, 57-річна Хаєк, яка обожнює обтислі вбрання вкотре звернулася до приталенного силуету та глибокого декольте. Сукня молочного кольору підкреслила її ласі форми та струнку талію.

Хаєк показалася у шлейфовій молочній сукні

Хаєк показалася у шлейфовій молочній сукні

фото GETTY IMAGES

61-річна Демі Мур, яка нещодавно показалася в оточенні своєї великої родини та сім’ї ексчоловіка Брюса Вілліса, покрасувалася у вбранні з мерехтливою аплікацією. Мур обрала сукню з величезною квіткою на грудях та доповнила її лаконічним клатчем.

Мур, наче статуетка, позувала фотографам на вечірці

Мур, наче статуетка, позувала фотографам на вечірці

фото GETTY IMAGES

Вибір американської акторки Єви Лонгорії також впав на сяюючу сукню золотого кольору. Зірка оголила плечі у корсетному вбранні, що також підкреслило її бюст.

Розкішна сукня акцентує увагу на соковитих формах зірки
Розкішна сукня акцентує увагу на соковитих формах зірки
фото getty images

Нагадаємо, Лонгорія нещодавно похизувалася зйомкою для американського Elle. Акторка вбралася у сексі-луки та посвітила соковитими стегнами.

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