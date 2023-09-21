Демі Мур у кораловому луці посвітила сосками на модному івенті в Мілані
60-річна актриса Демі Мур очолює банду кралечок 50+, які у свої роки можуть похизуватися розкішною фігурою.
На додачу до цього зірка також демонструє розкутість при виборі одягу.
Наприклад, посвітити сосками з-під трикотажного топу "чому б і ні" подумала Демі, обираючи лук для фешн-шоу Fendi у Мілані.
До речі, останні дні літа Мур проводила у Греції, біля берегів якої її неодноразово знімали на яхті. Актриса красувалася у купальнику та відпочивала у компанії друзів, зокрема, мільярдера Джеффа Безоса та його нареченої.
Нагадаємо, Мур нещодавно вперше стала бабусею. Її дочка Румер народила дівчинку.
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