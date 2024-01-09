Депутати Шкрум і Наталуха стали батьками вперше і оголосили ім'я дитини. Фото

Подружжя нардепів Альона Шкрум і Дмитро Наталуха стали батьками вперше. У них народилася дочка, яку назвали Лук'яною.

Про це 36-річна Шкрум повідомила у соцмережах та показала фото донечки.

"Люба Лу, дякую тобі, що ти обрала мене, нас з Дмитром, та Україну, як пункт своєї появи у цей світ. Обрала ти ой який непростий час). Ти точно не шукаєш легкої та звичайної долі. Але сподіваюсь, вона буде дуже-дуже щасливою. Ти вже стільки мене навчила, що не віриться, як це можливо, і яка я була дивна, що так багато часу втратила на переживання і думки про неважливі речі", - написала породілля.

Шкрум показала свою маленьку Лу

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Також Альона зауважила, що очікувала на пологи лише в кінці січня.

"Змусила ти нас вже дуже понервувати, але, ну що ж, значить: тобі дуже хотілось зʼявитися тут, на ззовні, скоріше). Перша твоя ніч у бомбосховищі - була вчора, ти її успішно та спокійненько проспала). Вітаю тебе! Колись буду тобі це розказувати; ти, звісно, не будеш мене особливо слухати, бо тобі це буде не цікаво і не зрозуміло, але я буду розказувати знову і знову). Привіт всім - від Лукʼяни Дмитрівни Наталухи) Наш Лучік", - зазначила новоспечена матуся.

36-річний "Слуга народу" Наталуха і його дружина з "Батьківщини" стали батьками дещо раніше, ніж очікували Фото з Facebook

Як відомо, нещодавно Шкрум казала, що не збирається народжувати за кордоном, бо живе і працює в Україні. Про вагітність депутатка повідомила ще в вересні. А побралися вони з Наталухою у вересні 2015-го.