"Юна леді з найдивовижнішим серцем": Бекхеми голубливо привітали доньку з 13-річчям. Відео

Марія Ткаченко 10 липня, 12:30
Девід Бекхем і його донька

Донька зіркового подружжя Бекхемів, Харпер Севен 10-го липня святкує свій день народження. Їй виповнилося 13 років.

Іменинницю, новоспечену тінейджерку тато Девід та мама Вікторія зворушливо привітали у Instagram, опублікувавши відеоролик із дівчинкою: від зовсім іще пуцьверінка, що робить перші непевні кроки, і до "юної леді".

Харпер Севен Бекхем у дитинстві

Харпер святкує 13-річчя

"Із днем народження, моя найліпша подруго. Ти мила і добра, твоя усмішка щодня зігріває наші серця. Ти дійсно - наше все, Харпер Севен, і ми дуже пишаємося щасливою, вродливою, талановитою юною леді, якою ти стаєш. Ми дуже тебе любимо", - написала Вікі.

Вікторія Бекхем та її донька

Іменинниця з мамою

"Із 13-им днем народження тебе, моя гарна маленька дівчинко! Тато дуже пишається тобою, ти виросла у добру, щедру і красиву юну леді з найдивовижнішим серцем і найдивовижнішою усмішкою, яку ми всі так любимо. Завжди будь такою ж прекрасною людиною, якою ти є. Харпер Севен, ти - мій світ", - зізнався Девід.

Харпер Бекхем

Бекхеми привітали Харпер архівними та свіжими фото й відео

Донька Бекхемів Харпер

На кого дівчинка більше схожа, на маму чи на тата?

Девід Бекхем із донькою

"Моя гарненька леді", - написав Девід

Нагадаємо, Харпер (принаймні, дотепер) батьки не дозволяли вести Instagram - Бекхем якось пояснювала, чому. А от потроху тягати мамину косметику дівчинці вже можна.

Як відомо, в Харпер дуже ніжні стосунки з Ніколою Пельтц, дружиною її найстарого брата Брукліна.

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