Бекхем із дітьми кумедними фото привітали Вікторію з Днем матері

У День матері, який у Великій Британії святкують 10 березня, сімейство Бекхемів показало свої архівні сімейні фото та ніжно привітало дизайнерку Вікторію.

На своїй сторінці Вікі опублікувала фото з усіма дітьми та чоловіком. Сини Бруклін, Ромео, Круз, а також чоловік Девід на фото позують у класичних чорних костюмах і білих сорочках, а от єдина донечка зіркового подружжя, Харпер Севен - у сукні.

Вся родина у зборі Фото Instagram Вікторії Бекхем

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Таткові хлопчики

"З днем матері всіх матусь. Я вас всіх так люблю", - написала 49-річна дизайнерка.

Чоловік Вікторії, 48-річний футболіст Девід Бекхем показав архівні кадри родини, а також привітав свою маму та тещу.

"Так пощастило мати найдивовижніших матусь у нашому житті. Дякую за все, що ти робиш і за любов, яку ти даруєш всій родині. Ми любимо тебе дуже сильно", - написав він.

Фото Instagram Девіда Бекхем

Ділитися кумедними кадрами - традиція родини Бекхемів

Мати Девіда Сандра (ліворуч) та мама Вікторії Джекі (праворуч)

Фото Instagram Девіда Бекхема

Вікі з маленькою Харпер

З синів Вікторії до привітань долучився лише Ромео. Він поділився світлиною, на якій обіймає маму.

"Щасливого дня матері мам, люблю тебе", - додав він.



Фото Instagram Ромео Бекхема

Нагадаємо, Вікторія та Девід Бекхеми у липні 2024 року святкуватимуть своє срібне весілля.

За часи шлюбу дизайнерки та футболіста їм неодноразово пророкували розлучення. Втім подружжя разом подолали всі труднощі, навіть ймовірну зраду Девіда з асистенткою Ребекою Лус.



