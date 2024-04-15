Дівчина екса Лорак зізналася, що він утримує її та сина від минулого шлюбу

Дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, модель Анастасія привідкрила завісу особистого життя.

В Instagram вона розказала про свою освіту та джерела забезпечення її та сина від колишнього шлюбу.

За словами нової дівчини бізнесмена, вона за освітою перукар-стиліст.

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Кохана Налчаджиоглу також розповіла, що живе за його рахунок.

"Заробляє мій чоловік", – уточнила модель.

На запитання, чи забезпечує бізнесмен і її сина від попередніх стосунків, вона відповіла ствердно.

"Мій син частина мене. І коли чоловік вступає у стосунки з жінкою з дитиною, він має усвідомлювати всю відповідальність. Мурат, як чоловік, закриває всі потреби сім'ї", – наголосила Анастасія.

Нагадаємо, у жовтні минулого року дружина Мурата Лілія видалила всі спільні фото з (екс)коханим, включно зі знімками з весілля, яке відгуляли у червні цьогоріч в Конча-Заспі. І лише кілька тижнів тому Мурат запостив фото договору про розірвання шлюбу (за 28 березня).