Дівчина екса Лорак зізналася, що він утримує її та сина від минулого шлюбу
Дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, модель Анастасія привідкрила завісу особистого життя.
В Instagram вона розказала про свою освіту та джерела забезпечення її та сина від колишнього шлюбу.
За словами нової дівчини бізнесмена, вона за освітою перукар-стиліст.
Кохана Налчаджиоглу також розповіла, що живе за його рахунок.
"Заробляє мій чоловік", – уточнила модель.
На запитання, чи забезпечує бізнесмен і її сина від попередніх стосунків, вона відповіла ствердно.
"Мій син частина мене. І коли чоловік вступає у стосунки з жінкою з дитиною, він має усвідомлювати всю відповідальність. Мурат, як чоловік, закриває всі потреби сім'ї", – наголосила Анастасія.
Нагадаємо, у жовтні минулого року дружина Мурата Лілія видалила всі спільні фото з (екс)коханим, включно зі знімками з весілля, яке відгуляли у червні цьогоріч в Конча-Заспі. І лише кілька тижнів тому Мурат запостив фото договору про розірвання шлюбу (за 28 березня).