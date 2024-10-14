Добкіна вперше показалася з обома синами. Фото
Дочка колишнього губернатора Харківщини Михайла Добкіна, Алла вперше показала обох синів від різних чоловіків.
З нагоди 6 місяців молодшого малюка вона виклала фото, де старший Марк вітає братика.
"6 місяців подвійного щастя", - російською написала Добкіна, яка так і не перейшла на українську.
Як відомо, 31-річна Алла нині живе у Стамбулі. Обличчя та ім'я свого обранця вона не розкриває. Так само, як і не показує личко молодшого сина.
Нагадаємо, колишній чоловік Алли, Олег Гуревич нині одружений з ексдружиною футболіста Олега Гусєва, Марією. У пари теж народився син.
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