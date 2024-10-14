Добкіна вперше показалася з обома синами. Фото

ТаблоID 14 жовтня, 09:45

Дочка колишнього губернатора Харківщини Михайла Добкіна, Алла вперше показала обох синів від різних чоловіків.

З нагоди 6 місяців молодшого малюка вона виклала фото, де старший Марк вітає братика.

Алла Добкіна діти

Марка Алла народила 6 років тому у Відні. Його батьком є її колишній чоловік Олег Гуревич

"6 місяців подвійного щастя", - російською написала Добкіна, яка так і не перейшла на українську.


Добкіна з синами


Як відомо, 31-річна Алла нині живе у Стамбулі. Обличчя та ім'я свого обранця вона не розкриває. Так само, як і не показує личко молодшого сина.

Алла Добкіна з молодшим сином

Другого сина Алла народжувала в Стамбулі. Ім'я малюка вона поки не оголошувала

Нагадаємо, колишній чоловік Алли, Олег Гуревич нині одружений з ексдружиною футболіста Олега Гусєва, Марією. У пари теж народився син.

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Алла Добкіна
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