"Любов та інтереси України": Мирослава Гонгадзе оголосила про заручини дочки. Фото

Не встигла журналістка і вдова засновника УП Георгія Гонгадзе, Мирослава Гонгадзе видати одну дочку заміж, як на черзі вже друга.

27-річна Саломе Гонгадзе оголосила про заручини з хлопцем на ім'я Даг Клейн.

Про це її мама також повідомила у соцмережах, наголосивши на тому, що її другий майбутній зять відстоює інтереси України.

Майбутнє подружжя Саломе Гонгадзе і Даг Клейн Фото з Facebook

"Ми щойно відсвяткували весілля однієї доньки і ось друге на підході. Мій другий майбутній зять Doug Klain, завоював доньку Salome Gongadze і відстоює українські інтереси. Любов, інтереси України і геополітика у нашій родині нероздільні", - написала Мирослава у Facebook.

Щаслива наречена показала обручку

Як видно зі сторінки Дага в Facebook, він живе у Вашингтоні, закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук, де також навчалася Саломе, та працює у благодійній організації Razom for Ukraine.

Мирослава Гонгадзе похвалилася колонкою під назвою "Скорочення озброєнь для Києва грає на руку Путіну", яку для The New York Post написав її майбутній зять

Мирослава Гонгадзе з дочками Наною і Саломе та їхніми обранцями Фото з Facebook Мирослави

Нагадаємо, Нана, одна з доньок-близнючок Гонгадзе, вийшла заміж у квітні цього року. На весіллі було три покоління жінок їхнього роду.