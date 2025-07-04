"Любов та інтереси України": Мирослава Гонгадзе оголосила про заручини дочки. Фото
Не встигла журналістка і вдова засновника УП Георгія Гонгадзе, Мирослава Гонгадзе видати одну дочку заміж, як на черзі вже друга.
27-річна Саломе Гонгадзе оголосила про заручини з хлопцем на ім'я Даг Клейн.
Про це її мама також повідомила у соцмережах, наголосивши на тому, що її другий майбутній зять відстоює інтереси України.
"Ми щойно відсвяткували весілля однієї доньки і ось друге на підході. Мій другий майбутній зять Doug Klain, завоював доньку Salome Gongadze і відстоює українські інтереси. Любов, інтереси України і геополітика у нашій родині нероздільні", - написала Мирослава у Facebook.
Як видно зі сторінки Дага в Facebook, він живе у Вашингтоні, закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук, де також навчалася Саломе, та працює у благодійній організації Razom for Ukraine.
Нагадаємо, Нана, одна з доньок-близнючок Гонгадзе, вийшла заміж у квітні цього року. На весіллі було три покоління жінок їхнього роду.