Рок, драйв і розбите серце: дочка Полякової дебютувала з кліпом про юнацьке кохання. Відео
Слідом за співачкою Олею Поляковою кліп на нову пісню представила дочка артистки, 19-річна Маша.
Дебютна робота "Шрами" з’явилася на YouTube-каналі дівчини. Лірична композиція оспівує болісний розрив стосунків та розчарування юної героїні в обранці.
Головну роль у самому кліпі виконала також Маша. У відеоряді поєднали як живе виконання пісні на сцені, так і сюжетні кадри загальної історії.
До речі, роботу співачка представила під новим псевдонімом Mary poppers.
ДИВІТЬСЯ КЛІП:
Нагадаємо, раніше Маша знялася в атмосферній фотосесії.
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