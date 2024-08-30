Рок, драйв і розбите серце: дочка Полякової дебютувала з кліпом про юнацьке кохання. Відео

Маша під псевдонімом Mary poppers представила нову пісню і відеороботу на неї фото з Instagram Маші Полякової

Слідом за співачкою Олею Поляковою кліп на нову пісню представила дочка артистки, 19-річна Маша.

Дебютна робота "Шрами" з’явилася на YouTube-каналі дівчини. Лірична композиція оспівує болісний розрив стосунків та розчарування юної героїні в обранці.

Головну роль у самому кліпі виконала також Маша. У відеоряді поєднали як живе виконання пісні на сцені, так і сюжетні кадри загальної історії.

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Маша почала кар'єру із легкого року скрін з кліпу

Головний антагоніст-слеш-бойфренд, стосунки з яким оспівані у пісні скрін з відео

До речі, роботу співачка представила під новим псевдонімом Mary poppers.

ДИВІТЬСЯ КЛІП:

Нагадаємо, раніше Маша знялася в атмосферній фотосесії.