Семпл хіта Білик і пісня авторства Tayanna: Полякова у яскравому кліпі потанцювала в саду. Відео

Співачка Оля Полякова в останні дні літа презентувала новий кліп на пісню "Білий налив".

Композиція має легкий мотив і подекуди нагадує пісню Ірини Білик "Так просто". Адже, як зізналася сама Полякова, із дозволу співачки, вона використала частину мелодії звідти. А от саме авторство треку належить іншій артистці – Tayanna, що стало її першою співпрацею Поляковою.

Яскраве відео повне танців у квіткових садах, а також диско-мотивів та гламурних костюмів.

Співачка потішила шанувальників новою піснею фото пресслужби Олі Полякової

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Яскраве відео знімали у саду фото пресслужби Олі Полякової

Новий кліп Полякової "Білий налив" вийшов яскравим та драйвовим фото пресслужби Олі Полякової

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Нагадаємо, нещодавно Полякова розповіла, який конфуз трапився з нею дорогою з Варшави до Києва.