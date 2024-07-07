"Це завжди був ти": 30-річна донька мера Філатова оголосила про заручини

Фото з Instagram Катерини Філатової

30-річна донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина отримала пропозицію руки та серця від свого коханого, якого не афішує.

Дівчина сказала "так" під час святкування свого 30-річчя.

Світлинами з обручкою вона поділилася у своєму Instagram.

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На кадрі Філатова позує для фото у чорному блискучому корсеті та спідниці молочного кольору й тримає за руку свого нареченого. На пальчику Каті виблискує гарна обручка.

Тепер дівчина у статусі нареченої Фото з Instagram Катерини Філатової

Також вона показала фото обручки у коробочці. Виявляється, коханий робив дівчині пропозицію з каблучкою від легендарного бренду Tiffany.

Ось з таким букетом та каблучкою Катерині робили пропозицію

"Це завжди був ти", - підписала фото Філатова.

Як відомо, кілька років тому Катерина Філатова зустрічалася з фотографом Назаром, з яким разом підкорювала гірські вершини. Утім після початку повномасштабної війни в Україні вона про хлопця не згадувала.

Про нареченого Катерини наразі відомо небагато. Вперше в мережі вона показалася з ним у вересні 2023. Пара познайомилася на тренуванні у відомому спортклубі столиці. Про що сама Катя написала у коментарях в сторіс свого тренера Артема Хілініча. Майбутнього зятя Бориса Філатова звуть Віталієм.

Нагадаємо, батьки Каті, Борис та Марина Філатові у серпні минулого року відсвяткували 30 річницю шлюбу.