"Це завжди був ти": 30-річна донька мера Філатова оголосила про заручини
30-річна донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина отримала пропозицію руки та серця від свого коханого, якого не афішує.
Дівчина сказала "так" під час святкування свого 30-річчя.
Світлинами з обручкою вона поділилася у своєму Instagram.
На кадрі Філатова позує для фото у чорному блискучому корсеті та спідниці молочного кольору й тримає за руку свого нареченого. На пальчику Каті виблискує гарна обручка.
Також вона показала фото обручки у коробочці. Виявляється, коханий робив дівчині пропозицію з каблучкою від легендарного бренду Tiffany.
"Це завжди був ти", - підписала фото Філатова.
Як відомо, кілька років тому Катерина Філатова зустрічалася з фотографом Назаром, з яким разом підкорювала гірські вершини. Утім після початку повномасштабної війни в Україні вона про хлопця не згадувала.
Про нареченого Катерини наразі відомо небагато. Вперше в мережі вона показалася з ним у вересні 2023. Пара познайомилася на тренуванні у відомому спортклубі столиці. Про що сама Катя написала у коментарях в сторіс свого тренера Артема Хілініча. Майбутнього зятя Бориса Філатова звуть Віталієм.
Нагадаємо, батьки Каті, Борис та Марина Філатові у серпні минулого року відсвяткували 30 річницю шлюбу.