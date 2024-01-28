10-річна дочка Веста і Кардашян показала, як зробила собі "божевільний" мейк маминою косметикою. Відео
10-річна донька бізнесвумен Кім Кардашян і одіозного репера Каньє Веста, Норт показала, як робить собі "божевільний макіяж".
Відео Кім опублікувала на спільному з донькою TikTok-акаунті.
Норт на кадрах стоїть, ймовірно, у ванній та тестує нову лінію маминої косметики. На ній проста чорна футболка та рожева шапочка для волосся.
Дівчинка спочатку продемонструвала продукти, якими мала фарбуватися та узялася до нанесення косметики.
Спочатку Норт чорними тінями намалювала повіки, щоправда, вийшло у неї це трохи гірше, ніж зазвичай у її матері.
"Я не намагаюсь зробити це добре, тому окей. Це виглядає, як в "емо" (молодіжна субкультура, - ред.)" - коментувала дівчинка свої дії.
Пізніше вона взялася фарбувати губи коричневим олівцем.
Весь час на відео дівчинка сміялася та співала.
До слова, на початку ролика, Норт зазначила, що кольори тіней виглядають, як "класика Кім".
"Що донька робить на моєму телефоні", - написала під відео Кім Кардашян.
Нагадаємо, у 45-річної реалітізірки Кім Кардашян четверо дітей: 10-річна Норт, 9-річний Сейнт, 6-річна Чикаго та 5-річний Псалм.
Як відомо, якось Кім розповідала, що Норт любить показувати свій характер та ігнорує молодших братів і сестру.
Також ми писали, що Кім розповіла про незвичні смакові вподобання своєї доньки.