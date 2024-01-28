10-річна дочка Веста і Кардашян показала, як зробила собі "божевільний" мейк маминою косметикою. Відео

Юлія Леськова 28 січня, 10:56

10-річна донька бізнесвумен Кім Кардашян і одіозного репера Каньє Веста, Норт показала, як робить собі "божевільний макіяж".

Відео Кім опублікувала на спільному з донькою TikTok-акаунті.

Норт на кадрах стоїть, ймовірно, у ванній та тестує нову лінію маминої косметики. На ній проста чорна футболка та рожева шапочка для волосся.


Дівчинка спочатку продемонструвала продукти, якими мала фарбуватися та узялася до нанесення косметики.

Спочатку Норт чорними тінями намалювала повіки, щоправда, вийшло у неї це трохи гірше, ніж зазвичай у її матері.

Норт у свої 10 років має вже чималу коштовну колекцію торбинок

Норт у свої 10 років має вже чималу коштовну колекцію торбинок

Скріншот з TikTok Кім і Норт Кардашян

"Я не намагаюсь зробити це добре, тому окей. Це виглядає, як в "емо" (молодіжна субкультура, - ред.)" - коментувала дівчинка свої дії.

Норт дуже схожа на свого батька, репера Каньє Веста

Норт дуже схожа на свого батька, репера Каньє Веста

Епатаж сім'ї Кардашян передається у спадок?

Епатаж сім'ї Кардашян передається у спадок?

Пізніше вона взялася фарбувати губи коричневим олівцем.

Весь час на відео дівчинка сміялася та співала.

До слова, на початку ролика, Норт зазначила, що кольори тіней виглядають, як "класика Кім".

"Що донька робить на моєму телефоні", - написала під відео Кім Кардашян.

@kimandnorth

What my daughter does on my phone ha ha ha ha ha ha😂

♬ original sound - Kim and North

Нагадаємо, у 45-річної реалітізірки Кім Кардашян четверо дітей: 10-річна Норт, 9-річний Сейнт, 6-річна Чикаго та 5-річний Псалм.

Як відомо, якось Кім розповідала, що Норт любить показувати свій характер та ігнорує молодших братів і сестру.

Також ми писали, що Кім розповіла про незвичні смакові вподобання своєї доньки.

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