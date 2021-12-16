Балувана Норі: 8-річна донька Кардашян похвалилася своєю колекцією торбинок на $ десятки тисяч
Американська реалітідіва Кім Кардашян на дітях не економить і змалечку привчає до лакшері-речей. Своєю колекцію торбинок старша донька зірки та репера Каньє Веста, Норі похвалилася в TikTok.
Скарби малої, яка полюбляє блиск та "іграшкові" форми, розмістилися на кількох полицях.
Коштувати вся ця краса може кількадесят тисяч доларів, повідомляє The Daily Mail.
Так, наприклад, торбинку в вигляді шматка піци від Judith Leiber можна придбати за 5700 доларів. Від цього ж бренду, приблизно за таку ж ціну в Норі є ще торбинка-пончик, торбинка-ведмедик і торбинка в вигляді карети Попелюшки з мультика.
Також на полицях можна помітити творіння Balenciaga, Louis Vuitton та Dior.
@kimandnorth ♬ Own Brand Freestyle - FelixThe1st & Dreya Mac
До речі, Норі віднедавна категорично заборонено постити щось у TikTok без дозволу дорослих. Адже нещодавно дівчинка продемонструвала мільйонам своїх фолловерів, як Кім, нічого не підозрюючи, лежить у своєму ліжку. Кардашян запевнила, що з донькою було проведено бесіду про приватність. Мовляв, Норі сама засмутилася через свій вчинок і більше не припуститься такої помилки.
Як відомо, вже в 5 років Норт Вест дебютувала на обкладинці глянцю. Кім не приховує, що її доця має непросту вдачу. Якось уперту малу довелося прифотошоплювати на сімейну різдвяну листівку, оскільки позувати з батьками, братами та сестрою та категорично не захотіла.
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