Дружина Довбика в топі і лосинах показала своє тренування на килимку
Дружина футболіста збірної України з футболу Артема Довбика, який днями забив три голи за декілька хвилин у Чемпіонаті Іспанії, не відстає від свого обранця.
В Instagram Юля показала, як позаймалася спортом на килимку.
Нагадаємо, про дружину Довбика відомо небагато. Пара разом понад 4 роки, а побралися вони в липні 2020-го. В серпні 2022-го у подружжя народилася донька Кіра. Нині родина живе в Жироні, в Іспанії.
Приєднуйтесь до дискусії