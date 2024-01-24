Дружина Довбика в топі і лосинах показала своє тренування на килимку

Марія Мельник 24 січня, 17:30

Дружина футболіста збірної України з футболу Артема Довбика, який днями забив три голи за декілька хвилин у Чемпіонаті Іспанії, не відстає від свого обранця.

В Instagram Юля показала, як позаймалася спортом на килимку.

Коли твій чоловік б'є спортивні рекорди, треба як мінімум йому відповідати

Коли твій чоловік б'є спортивні рекорди, треба як мінімум йому відповідати

скрін з instagram
Юля зробила відтискання

Юля зробила відтискання


А потім полегшила вправу, опершись на коліна

А потім полегшила вправу, опершись на коліна

Донька подружжя Кіра

Донька подружжя Кіра

Нагадаємо, про дружину Довбика відомо небагато. Пара разом понад 4 роки, а побралися вони в липні 2020-го. В серпні 2022-го у подружжя народилася донька Кіра. Нині родина живе в Жироні, в Іспанії.


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