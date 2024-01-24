Дружина Довбика в топі і лосинах показала своє тренування на килимку

Дружина футболіста збірної України з футболу Артема Довбика, який днями забив три голи за декілька хвилин у Чемпіонаті Іспанії, не відстає від свого обранця.

В Instagram Юля показала, як позаймалася спортом на килимку.

Коли твій чоловік б'є спортивні рекорди, треба як мінімум йому відповідати скрін з instagram

Юля зробила відтискання

Реклама:

А потім полегшила вправу, опершись на коліна

Донька подружжя Кіра

Нагадаємо, про дружину Довбика відомо небагато. Пара разом понад 4 роки, а побралися вони в липні 2020-го. В серпні 2022-го у подружжя народилася донька Кіра. Нині родина живе в Жироні, в Іспанії.



