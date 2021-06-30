Незабаром перша річниця шлюбу: Артем Довбик та його кохана. ФОТО

24-річний нападник збірної Артем Довбик став героєм матчу Україна-Швеція, адже саме він забив вирішальний для нас та найпізніший за всю історію чемпіонатів Європи гол.

29-го червня команда Андрія Шевченка вийшла у чвертьфінал Євро-2020 і 3-го липня зіграє з Англією.

За гравців збірної пристрасно вболівали їхні жінки та діти і, як виявилося, Артем Довбик теж має кохану вболівальницю. Спортсмен уже рік як одружений.

Але про його дружину Юлю відомо небагато. До того ж, у дівчини закритий Instagram.

24-річний Артем із дружиною Юлею

Пара разом уже понад 4 роки, а в липні 2020-го Юля з Артемом зіграли красиве весілля у Черкасах. Дітей у них поки немає.

Фото з весілля Артем запостив у свій Instagram

Мабуть, у кожного футболіста є таке фото

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dovbyk 🐎 (@tema_dovbyk)

Герой дня та його половинка

Фото з Instagram