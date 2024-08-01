"Дякуємо долі, що ти в нас є": дружина Зінченка ніжно привітала з 3-річчям їхню доньку. Фото

Олександр та Влада Зінченки виховують двох доньок Фото з Instagram Зінченко

Старшій доньці футболіста Олександра Зінченка та його дружини Влади, Єві виповнилося 3 роки.

Іменинницю мама привітала у Instagram, опублікувавши милу фотодобірку.

"Три роки тому наша сім'я поповнилась першою донечкою - Євою. Такою тендітною, ніжною, милою і доброю дитиною. Все, що про красу, метеликів, рожевий колір та світ єдинорожків- це ти. Ти справжня дівчинка-дівчинка", - написала Влада.

Єві виповнилося 3

"Бажаю пронести і зберегти ці промінчики світла і добра тобі впродовж всього життя. Будь завжди здорова і нехай всі твої дитячі мрії здійснюються. Безмежно любимо і дякуємо долі, що ти в нас є, наша Єва", - побажала вона.

Старша донька Зінченків - "дівчинка-дівчинка", любителька рожевого та єдинорожків

Нагадаємо, 2-го серпня в родині Зінченків буде ще одне свято: свій перший день народження святкуватиме їхня молодша донечка Лея.