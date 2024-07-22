Українські Бекхеми: найфутбольніша історія кохання Олександра Зінченка та його дружини Влади

Олександр Зінченко - один з найвідоміших українських футболістів, який зараз грає за лондонський "Арсенал". У 2016 році він уперше побачив на трибунах яскраву вболівальницю Владу Щеглову, яка згодом стала його дружиною.

У кого з колег Зінченко буквально "відбив" кохану? Що пара зробила одразу після весілля? І який секрет подружнього життя мають "українські Бекхеми", за якими слідкують тисячі прихильників? ТаблоID розкаже найцікавіше.

Батл за Владу

Беззаперечно, що Олександра Зінченка та Владу Щеглову (таке дівоче прізвище обраниці футболіста) поєднав футбол. У далекому 2016 році дівчина разом із родиною приїхала до Франції підтримати українську збірну на Чемпіонаті Європи. Ефектну білявку помітили на трибунах і вболівальники, і транслятори.

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Майбутня дружина Зінченка - Влада Седан (такий псевдонім дівчина взяла для роботи) з дитинства цікавилася та займалася футболом Фото: Instagram

Повернувшись до України, Влада почала працювати на каналі "Футбол". Вона брала інтерв’ю у тренерів, вела репортажі з матчів та "тусувалася" в команді футболістів. Особливо – з гравцями "Шахтаря". Тоді ж Влада стала дівчиною "гірника" Андрія Боярчука, допоки на горизонті не з’явився Зіна (так називають Олександра Зінченка).

Зінченко футболіст буквально "відбив" свою дружину в колеги Фото: Instagram

У 2018 футболіст засвітився на відпочинку в Туреччині в компанії Миколи Матвієнка, В'ячеслава Таньковського, Олександра Зубкова та Андрія Боярчука, які були разом зі своїми коханими. Лише Зіна був сам. Вже наступного року Влада та Андрій заявили про свій розрив.

"Ситуація була неприємна. Це все в минулому. Із Зінченком не спілкуємося. Як я можу спілкуватися з ними, якщо за моє спиною вони так вчинили? Це було не по-пацанськи, не по-чоловічому. У них своє життя, у мене своє. Ми різні люди. Як після такого дружити? ", - декілька років потому коментував Боярчук.

У 2019 році Олександр та Влада офіційно заявили про свої стосунки. Зінченко це зробив у своєму стилі – поцілував кохану під час прямого ефіру.

У студії Зінченко пояснив, що 2 тижні не бачив Владу і дуже засумував за нею Скриншот

"Стосунки з Владою змінили мене у кращий бік. Це головний мотиватор, який змушує йти вперед", - говорив футболіст.

Неочікувана пропозиція

Новоспечена пара засипала свої Instagram-сторінки солоденькими фото. А прихильники з цікавістю слідкували за їхнім життям і називали "українськими Бекхемами".

Інстаграм Зінченка заряснів романтичними знімками Фото: Instagram

Зінченко Влада готова підтримувати свого чоловіка будь-де Фото: Instagram

Свою пропозицію Зінченко планував зробити як і раніше – у прямому ефірі під час післяматчевого інтерв’ю. Чоловік вже тримав коробочку із каблучкою в кишені, аж раптом зупинився. Як розповідав футболіст, перед тим, як кликати дівчину заміж, треба просити її руки у батьків. Він не хотів цього робити у телефонній розмові.

Натомість він освідчився коханій близько 4 ранку, стоячи на її кухні у самісіньких трусах. Згодом пара зробила романтичну фотосесію на НСК "Олімпійському" з трьома величезними букетами троянд і сповістила про свої нові статуси прихильників.

Весілля на мільйон

Весілля не забарилося, хоч його довелося переносити тричі. 24 серпня 2020 року Олександр та Влада влаштували гучне гуляння, де зібрався футбольний бомонд. ЗМІ називали це найочікуванішою подією, а молодята не стримували сліз.

"Мабуть така захисна реакція, яку ти ніколи не поясниш. Це все відбувається зсередини, від серця", - пояснював свою вологість під очима Зінченко.

"Сльози кажуть більше за слова. Я ще ніколи так не хвилювалася, як сьогодні", - додавала від себе Влада.

Наречена тоді найбільше хвилювалася через погоду і дощ, який розпочався під час самої церемонії. Народні прикмети кажуть, що то на щастя. А от сама пара, здається, не вірить у забобони.

"Ми навіть спали разом перед весіллям, хоча кажуть, що не можна. Формально ми вже були чоловіком і дружиною – за місяць до церемонії розписалися у Лондоні", - розповідала Влада Катерині Осадчій.

Наречена обрала дві класичні білі сукні, які змінила під час вечора. Щоправда до кінця комфортно не почувалася у жодній з них. На згадку молодятам лишився футбольний м’яч, кожну клітинку якого вони планують заповнити побажаннями у наступні річниці весілля.

Подвійне поповнення

Офіційний статус, за словами Влади Зінченко (вона взяла прізвище чоловіка), не змінив їхнє життя. Перше, що пара зробила після одруження, - змінили підписи в телефоні.

"Він в мене був підписаний Зіна, чорне сердечко і м’яч", - пригадувала Влада.

Біографія Зінченка і його офіційний статус остаточно змінилися Фото: Instagram

Найбільше жінка цінує у своєму чоловіку почуття гумору, яке рятує у будь-якій ситуації. А ще впевненість та інтелект. А от така якість, як впертість, дуже її дратує у Зінченку.

"Зіна ревнивий до своїх людей. Але в хорошому сенсі. Він дуже цінує людей поруч", - додавала вона.

У 2021 році родина Зінченків поповнилася – Влада народила донечку. Вона пригадувала, мовляв, до останнього не вірила, що народжує. Єва, таке ім’я для малечі обрав татусь, народилася на три тижні раніше запланованого терміну, а мама-модниця навіть не встигла підготуватися до виписки.

"За народження доньки Зіна подарував діамантове кольє. Але я чекаю нагоди, аби його показати. Дуже бережно ставлюся до таких речей", - хизувалася новоспечена матуся в розмові з Катериною Осадчею.

Єва Зінченко власною персоною Фото: Instagram

У 2023 році у подружжя народилася ще одна донечка Лея. Ймовірно, це ім’я обирала вже Влада – такою була домовленість із чоловіком. Жінка вразила своїх прихильників крутою формою після пологів.

Дівчата-красуні Олександра Зінченка Фото: Instagram

Дівчата є неймовірною групою підтримки для свого татуся і найпалкішими вболівальницями. Родина не припиняє милувати душевними спільними фото. І, ймовірно, готується до четвертої річниці весілля.