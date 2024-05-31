У вишиванці лише один: вагітна дружина Тігіпка відвела трьох синів на останній дзвоник. Фото

ТаблоID 31 травня, 12:45

31-го травня дружина банкіра Сергія Тігіпка, Алла, яка ось-ось має народити йому четверту дитину, відвела трьох синів на останній дзвоник.

Але перед цим багатодітна мамуся зробила кілька фото своїх ошатних хлопців із букетами.

Три сина Сергія Тігіпка

12-річний Сергій-молодший, 7-річний Олександр та 11-річний Станіслав - сини Тігіпка від третьої дружини

До речі, чомусь лише молодший син пішов до школи у вишиванці. Інші два вдягли просто білі поло.


Молодший син Тігіпка Олександр

Лише менший син Тігіпків пішов на останній дзвоник у вишиванці

Сергій-молодший та Станіслав Тігіпки

Хлопці дуже між собою схожі

Алла Зіневич-Тігіпко з трьома дітьми

Як відомо, у Алли має нарешті народитися донечка

Нагадаємо, для 64-річного Тігіпка дитина, яку народить йому дружина, стане вже 8-ю. Він також має трьох нащадків від другої дружини та старшу доньку від першої.

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