У вишиванці лише один: вагітна дружина Тігіпка відвела трьох синів на останній дзвоник. Фото
31-го травня дружина банкіра Сергія Тігіпка, Алла, яка ось-ось має народити йому четверту дитину, відвела трьох синів на останній дзвоник.
Але перед цим багатодітна мамуся зробила кілька фото своїх ошатних хлопців із букетами.
До речі, чомусь лише молодший син пішов до школи у вишиванці. Інші два вдягли просто білі поло.
Нагадаємо, для 64-річного Тігіпка дитина, яку народить йому дружина, стане вже 8-ю. Він також має трьох нащадків від другої дружини та старшу доньку від першої.
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