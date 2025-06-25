"Починається справжня магія": 50-річна Дрю Беррімор показалася без мейкапу і фільтрів. Фото

Голлівудська актриса Дрю Беррімор - одна з тих зірок, які не женуться за збереженням молодості і воліють старіти природно. Саме за справжність фанати люблять Дрю, а вона, попори свій статус, залишається "звичайною людиною".

Беррімор, якій в лютому виповнилося 50, вирішила ще раз це довести і запостила фото без краплі мейкапу чи фільтрів.

Дрю Беррімор не боїться демонструвати себе світу без прикрас

"50 = B-side життя (термін, що означає сторону вінілової пластинки, на якій немає популярних пісень на противагу стороні А - ред.) — де починає крутитися справжня магія!", - написала ювілярка.

У коментарях багато жінок написали, що 50 - це круто, а 60 - навіть краще.





Актриса чудово виглядає і почувається у свої 50 Фото з Instagram

До слова, найкраща подруга Дрю, актриса Камерон Діас теж виступає за природне старіння.

Нагадаємо, раніше Беррімор показувала світу фото себе занедбаної та чесно розповідала про те, як худне.