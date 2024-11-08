"Нарешті я можу обійняти піснями всіх "Своїх"": JAMALA вирушає у концертний тур Україною

Вже цієї осені у прихильників творчості співачки та переможниці Євробачення-2016 JAMALA є нагода насолодитися улюбленими піснями та завітати на її концерти. Артистка вирушає у свій перший з початку повномасштабного вторгнення концертний тур містами України, який отримав назву "Свої".

Перші міста, куди завітає JAMALA: Івано-Франківськ 27.11, Ужгород 28.11, Тернопіль 30.11, Львів 2.12, Луцьк 3.12 та Рівне 4.12.

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Джамала нарешті їде в тур країною

"Перший тур після повномасштабного вторгнення — дуже багато для мене важить. За ці більш ніж два роки, я побувала майже усюди. У різних країнах я відчувала важливість виступати для іноземної аудиторії, яка не знає про нас, розказувати через творчість про нашу боротьбу та біль або, щоб вони обов’язково допомагали нам. І дуже часто це вдавалося! Я використовувала свій імідж переможниці Євробачення-2016, всю свою музику, слово, все що могла у Європі, Канаді, США, Австралії. Я зустрічалась з волонтерами закордоном, з нашими військовими, які чекають протезування, дітьми", - зазначила співачка.

"Співати й підтримувати моральний дух, надихати людей, які залишаються не в Україні так саме важливо як і тих, хто залишається в Україні.

Нарешті я можу обійняти піснями всіх "Своїх" слухачів вдома! Я дуже скучила за вами. І це перший концертний тур за довгий час, ще й у новому статусі багатодітної мами. Ви для мене - найкращі слухачі у світі: найінтелігентніші, вдумливі, добрі та щирі. Я бачила тисячі разів, наскільки ви такі свої, як ви не боїтесь бути собою на моїх концертах! Тому я і назвала цей тур "Свої". Бо хочу побачити своїх слухачів, вперше за довгий час: поділитися своєю енергетикою з вами, підтримати, відчути вашу енергетику та надихнути жити попри все. Чекаю на кожного з вас, на "СВОЇХ". Люблю! Ваша JAMALA”.

Музика JAMALA поєднує у собі соул, електроніку та поп з елементами фольклору. Завжди потужний та глибокий виступ наживо. Фірмовий звук, неповторний тембр голосу, сильний склад музикантів у поєднанні із шаленою енергетикою співачки переносить в інший вимір. Кожен її виступ не схожий на попередній.

Під час концертів JAMALA виконає свої найпопулярніші хіти: "Шлях додому", "1944", "Крила", а також порадує новими піснями "Мій брате", "Люблю" і та іншими.

Прийди, щоб відчути цю неймовірну енергетику виступу наживо від JAMALA.